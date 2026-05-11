Okul saldırısında ölmüştü! Almina Ağaoğlu’nun mezarı pembeye boyandı…Yürek dağlayan notlar
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gün sonra hayatını kaybeden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu’nun mezarı pembeye boyandı. Almina’nın mezarını ziyaret edenlerin bıraktıkları notlar ise yürekleri sızlattı.
Kahramanmaraş’ta Ayşer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan korkunç silahlı saldırıda kafasına 2 kurşun isabet eden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetmişti.
Almina, Abdülhamit Han Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti. Törende Almina'nın ağabeyi, babası ve annesi ayakta durmakta güçlük çekmiş, gözyaşlarına boğulmuşlardı.
MEZARI PEMBEYE BOYANMIŞ
Almina’nın mezarı, pembe renge boyandı. Mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, mezar çevresine bırakılan çiçekler, oyuncaklar ve el yazısıyla yazılan notlar ise duygulandırdı. Bırakılan notlarda 'Biz senden razıydık Allah'ta senden razı olsun', 'Onlar ölmedi melek oldu' ifadeleri yer aldı.
“BİZLERİ DERİNDEN YARALADI”
Rize’den gelen Mevlüde Sancaktutan Almina’nın mezarını ziyaret ederken duygulandığını belirtti. Sancaktutan “Menfur saldırıda yavrularımız vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay Allah rahmet eylesin. Bizleri derinden etkiledi yaraladı. Televizyonlarda göründüğü gibi değil buraları ziyaret etmek deprem şehitliğini de ziyaret etmek çok farklı" diye konuştu.
NELER OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, saat 13.45 sıralarında babasının silahlarını alarak okula geldi.
5'inci sınıfa giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan öğrencinin babası Uğur Mersinli ve annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı.
Saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet eden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, yoğun bakımda tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetti.
"ÇOK GÜZEL ANNE-KIZ OLMUŞTUK"
Anne Gülten Ağaoğlu “Ne mutlu ki Allah'ım sen bu kızı bana nasip ettin. Kuzum Türk bayrağımızı çok severdi. Çok güçlü durdun annem, Peygamber Efendimize komşu oldun. Sen çok seviyorum. Çok güzel anne-kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım” diyerek tabuta sarıldı.