Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almina’nın ölümü ile birlikte korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ta Ayşer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan korkunç silahlı saldırıda 1’i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı.

KAFASINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Kahramanmaraş Valiliği, yaralı öğrencilerden 3’ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuştu. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Almila Ağaoğlu

1 ÖĞRENCİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Almina Ağaoğlu, bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

Kahramanmaraş’taki ‘katliam okulu’nda kafasına 2 kurşun isabet etmişti, 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

BABASI DUA İSTEMİŞTİ

Alimina’nın babası Ahmet Miraç Ağoğlu, sosyal medya hesabından kızı için herkesten dua istiyordu. Acılı baba “Kahramanmaraş 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokul’unda olan vahim olayda kızım Almina Ağaoğlu silahlı saldırıdan yaralanmış olup yoğun bakımda iyileşmek için savaşmaktadır. Tüm dua eden herkesten Allah razı olsun rabbim merhametiyle Ailesine ve tüm Türkiye'ye kızımı bağışlasın. Lütfen kızıma dua ve güzel temennilerinizi gönderin. Hayata tutunmasını çok istiyoruz” demişti.

NELER OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, saat 13.45 sıralarında babasının silahlarını alarak okula geldi.

5'inci sınıfa giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan öğrencinin babası Uğur Mersinli ve annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı.

Kahramanmaraş’taki ‘katliam okulu’nda kafasına 2 kurşun isabet etmişti, 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

Korkunç saldırıda hayatını kaybedenler;

1 Ayla Kara Öğretmen 2 Mustafa Aslan Öğrenci 3 Şuranur Sevgi Kazıcı Öğrenci 4 Zeynep Kılınç Öğrenci 5 Furkan Sancak Balal Öğrenci (11) 6 Bayram Nabi Şişik Öğrenci (10) 7 Belinay Nur Poyraz Öğrenci (10) 8 Adnan Göktürk Yeşil Öğrenci (11) 9 Kerem Erdem Güngör Öğrenci 10 Yusuf Tarık Gül Öğrenci

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin ölümünde kahreden detay! 6 kurşunla vurulmuş

Haberle İlgili Daha Fazlası