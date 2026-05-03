Kahramanmaraş’taki ‘katliam okulu’nda kafasına 2 kurşun isabet etmişti, 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almina’nın ölümü ile birlikte korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.
- Saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
- Almina'nın vefatıyla olayda ölen öğrenci sayısı 9'a, toplam ölen kişi sayısı ise 11'e çıktı.
- Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi tutuklandı.
- Korkunç saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi olayda, saldırganla birlikte 10 kişi ölmüştü.
- Almina'nın babası Ahmet Miraç Ağoğlu, sosyal medya hesabından kızı için dua istemişti.
Kahramanmaraş’ta Ayşer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan korkunç silahlı saldırıda 1’i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı.
KAFASINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ
Kahramanmaraş Valiliği, yaralı öğrencilerden 3’ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuştu. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
1 ÖĞRENCİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Almina Ağaoğlu, bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.
BABASI DUA İSTEMİŞTİ
Alimina’nın babası Ahmet Miraç Ağoğlu, sosyal medya hesabından kızı için herkesten dua istiyordu. Acılı baba “Kahramanmaraş 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokul’unda olan vahim olayda kızım Almina Ağaoğlu silahlı saldırıdan yaralanmış olup yoğun bakımda iyileşmek için savaşmaktadır. Tüm dua eden herkesten Allah razı olsun rabbim merhametiyle Ailesine ve tüm Türkiye'ye kızımı bağışlasın. Lütfen kızıma dua ve güzel temennilerinizi gönderin. Hayata tutunmasını çok istiyoruz” demişti.
NELER OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, saat 13.45 sıralarında babasının silahlarını alarak okula geldi.
5'inci sınıfa giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan öğrencinin babası Uğur Mersinli ve annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı.
Korkunç saldırıda hayatını kaybedenler;
|1
|Ayla Kara
|Öğretmen
|2
|Mustafa Aslan
|Öğrenci
|3
|Şuranur Sevgi Kazıcı
|Öğrenci
|4
|Zeynep Kılınç
|Öğrenci
|5
|Furkan Sancak Balal
|Öğrenci (11)
|6
|Bayram Nabi Şişik
|Öğrenci (10)
|7
|Belinay Nur Poyraz
|Öğrenci (10)
|8
|Adnan Göktürk Yeşil
|Öğrenci (11)
|9
|Kerem Erdem Güngör
|Öğrenci
|10
|Yusuf Tarık Gül
|Öğrenci