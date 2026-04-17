Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin ölümünde kahreden detay! 6 kurşunla vurulmuş
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetmişti. Kan donduran saldırıda öğrencilerine siper olarak son ana kadar korumaya çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Ayla öğretmene dair kahreden yeni detaylar ortaya çıktı.
6 KURŞUNLA ÖLMÜŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurşunlardan 2’sinin kafasına, 3’ünün sırtına ve 1’inin sağ bacağına isabet ettiği öğrenildi.
1 SAATLİK MASAJ
Uzman isim “1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.
Saldırının yaşandığı mahallenin muhtarı o anları anlattı: Ayla öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı
“KALBİ DURMUŞ VAZİYETTEYDİ”
Doktor Çakır, şunları söyledi:
İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak bekliyorduk. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef cevap alamadık.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmen, dün Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi. Tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü.
“EV YAPTIRACAKTIK, MEZARI GELDİ”
Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara “Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybetmişti! Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olurken vurulmuş
OĞLU TÜRKİYE 345'İNCİSİ OLMUŞ
Ayla öğretmenin oğlu Furkan Kara "Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem" derken, diğer oğlu Ertuğrul Kara ise “Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Onun sayesinde Türkiye 345'incisi oldum, ona minnettarım" dedi.
“HERKESE YARDIMA KOŞARDI”
Ayla öğretmenin Manisa'dan sınıf arkadaşı Şaban Duman ise "Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı" sözleriyle arkadaşını anlattı.