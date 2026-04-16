Bir evin tek çocuğu Adnan! Acılı baba Kahramanmaraş’taki dehşetin bilinmeyenini açıkladı: İlk önce öğretmeni vurmuş
Kahramanmaraş’ta okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in acılı babası, saldırıya ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı. Acılı baba “Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları” dedi.
- Saldırıda 11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
- Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, oğlunun başarılı, inançlı, dürüst ve vatanını, milletini seven bir evlat olduğunu belirtti.
- Baba Yeşil, saldırının matematik öğretmeninin ders anlatırken başladığını, önce öğretmenin vurulduğunu ardından çocukların şehit edildiğini söyledi.
- Hayatını kaybedenler arasında öğretmen Ayla Kara ve 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal, 10 yaşındaki Bayram Nabi Şişik ve Belinay Nur Poyraz ile 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil de bulunuyor.
Türkiye’nin yüreğini sızlatan Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler defnedilirken, saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, o anları anlattı.
"BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ"
Tek çocuklarının Adnan olduğunu belirten Yeşil, “İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu” dedi.
“İLK ÖĞRETMENİNİ VURUYOR”
Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki korkunç saldırıya ilişkin bildiklerini de anlatan acılı baba Çelik, şunları söyledi:
Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor.
TEK ÇOCUKLARIYMIŞ
Adnan’ın 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçli bir çocuk olduğunu ifade eden baba Yeşil “Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu” diyerek acısını paylaştı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Korkunç saldırıda öğretmen Ayla Kara, öğrencileri Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11), Kerem Erdem Güngör ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti.
