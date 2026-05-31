Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer planlarını ilk kez detaylarıyla açıkladı. Ademola Lookman ve Serhou Guirassy ile temas kurduklarını duyuran Safi, dünya yıldızları, stat yenileme projesi ve 1 milyar euro marka değeri hedefiyle dikkat çeken vaatlerde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdürdü. Bir otelde kongre üyeleri ve delegelerle bir araya gelen Safi; transfer çalışmaları, stat yenileme projesi, kulübün mali yapısı ve eski sporcularla olan ilişkilere dair projelerini anlattı.

Fenerbahçe'nin genlerinde şampiyonluk olduğunu ve bu başarıyı yaşatamayanların o makamda durmaması gerektiğini belirten Safi, öncelikli hedeflerinin kulübün nakit akışını bozmadan şampiyonluk hasretini bitirmek ve kulübü 2050 yılına hazırlamak olduğunu ifade etti.

"TRANSFERDE LOOKMAN VE GUIRASSY İLE TEMAS KURULDU"

Genel kurul üyelerinin sandığa soru işareti olmadan gitmesi gerektiğini ifade eden Hakan Safi, transfer çalışmaları hakkında isim vererek açıklamalarda bulundu. Kadroya 2 yerli ve 3 dünya yıldızı yabancı oyuncu katacaklarını belirten Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile kışın görüştük. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de 23 Nisan'da şahsım olarak görüştüm. Seçimi kazandığımız an bu krizleri çözüp bu oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Kaliteli futbol, kaliteli ayaklarla oynanır."

LİMİT SORUNUNA ÇÖZÜM VE 1 MİLYAR EURO HEDEFİ

Harcama limiti tartışmalarına da değinen Safi, geçmişte benzer engelleri imaj hakları kontratları ve sponsorluklarla aştıklarını hatırlattı. Limit sorununun Türk hukuk sistemine uygun finansal çözümlerle çözüleceğini belirten başkan adayı, kulübün mali projeleri hakkında şunları söyledi:

Gayrimenkul Projesi: 'Fenerbahçe GYO' markası kurularak kulübe 1 milyon metrekarelik yeni alan kazandırılacak. Bu projelerden elde edilen gelir doğrudan kulübün kasasına girecek.

Marka Değeri: Fenerbahçe'nin mevcut marka değerinin potansiyelinin yüzde 10'u seviyesinde olduğu belirtilerek, bu değerin önce 500 milyon euro, ardından 1 milyar euro seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa Hedefi: 2008 yılından bu yana Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği çalınmadığı hatırlatılarak, hedefin Real Madrid seviyesinin üzerine çıkmak olduğu vurgulandı.

"MAÇLAR OYNANIRKEN STAT YENİLENECEK"

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi için hazırladıkları projeyi delegelerle paylaşan Safi, rakiplerin saha dışı etkilerini engellemek adına stadın yenilenmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Projeye önümüzdeki yıl başlanacağını açıklayan Safi, maçlar statta oynanmaya devam ederken yenileme çalışmalarının bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

ESKİ YILDIZLAR KULÜBE GERİ DÖNECEK

Kulüp bünyesindeki eski futbolcu ve teknik adamlarla yaşanan küskünlüklere son verileceğinin altını çizen Hakan Safi; Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin gibi isimlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Safi, göreve gelmeleri halinde kulüp içindeki kutuplaşmayı bitirerek bu değerleri yeniden kulübe kazandıracaklarını belirtti.

Toplantının sonunda Hakan Safi, Antalya'daki tüm kongre üyelerini gelecek hafta sonu yapılacak seçimde sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

