Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi teknik direktör arayışından transfer çalışmalarına, stat projesinden mali tabloya kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho ve Aykut Kocaman hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldırım, santrfor transferinde prensip anlaşmasına varıldığını duyururken, sarı-lacivertli kulüp için hazırladıkları 5 yıllık yol haritasının detaylarını paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde takımın geleceği, teknik direktör arayışları, transfer çalışmaları, kulübün mali yapısı ve Türk futbolunun genel durumuna dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gelecekte mutlaka Avrupa'da final oynayacağına inandığını belirten Yıldırım, şampiyonluk parolasıyla yola çıkacaklarını ve bu hedefe ulaşmak için 5 yıllık bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU: MOURINHO, YABANCI ADAYLAR VE AYKUT KOCAMAN

Teknik direktör konusunun yönetim kurulunda henüz resmi olarak masaya yatırılmadığını belirten Yıldırım, seçim sonrasını veya önümüzdeki haftayı işaret etti. Mevcut durumda üç yabancı teknik direktörle görüşmeler yapıldığını vurgulayan Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili olarak, "Çok değerli bir isim, ancak bizimle çalışması lazım. Hocaya işi verip başarısız olduğunda, yönetim olarak biz başarısız sayılırız," ifadelerini kullandı. Yabancı teknik direktörlerin maliyetlerine de değinen Yıldırım, 15 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro prim gibi yüksek taleplerle karşılaştıklarını belirtti.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ın da adaylar arasında olduğunu doğrulayan Aziz Yıldırım, tecrübeli teknik adama yönelik sosyal medya ve basındaki eleştirilere tepki gösterdi. Yıldırım, Kocaman'ın geçmişte 18 maçta 17 galibiyet aldığını, 3 Temmuz sürecinde takıma liderlik ettiğini hatırlatarak, "Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir dayanağı yok. Artıları eksilerinden çok daha fazla. İlla bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama ben kendisini seviyorum," dedi. Yıldırım ayrıca, kulübün sosyal medya veya spor yazarları tarafından yönetilemeyeceğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

"SANTRFOR TRANSFERİNDE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Transfer çalışmaları hakkında da net bilgiler veren başkan adayı, acil ihtiyaç duyulan bölgeler için hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Santrfor transferinde prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncuların kulüpleriyle pürüzlerin giderilmesinin ardından salı günü isimlerin açıklanabileceğini belirtti.

Gündemdeki isimlerle ilgili bilgi veren Yıldırım; Semedo, Mert ve Sofyan Amrabat'ın durumlarının incelendiğini, stoper mevkisi için Diego Carlos'un tüm maçlarının izlendiğini ifade etti. Ayrıca mevcut kadrodan ayrılmak isteyen oyuncular bulunduğunu ve bu isimlerle de görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

GEÇMİŞ TRANSFERLERE VE MEVCUT KADRO YAPILANMASINA ELEŞTİRİ

Aziz Yıldırım, kulübün yakın geçmişte yaptığı bazı transfer hamlelerini ve harcama politikalarını da eleştirdi. Dominik Livakovic için 10 milyon euro ödenip oyuncunun kiralık gönderilmesini yanlış bulduğunu belirten Yıldırım, Ederson örneği üzerinden kaleci transferlerine değindi. Yıldırım, 11 milyon euro bonservis ödenecek bir kalecinin yerine mevcut oyuncuların kazanılarak maliyetin düşürülmesi gerektiğini savundu. Genç oyuncu Sidiki Cherif için ödenen miktarı ve N'Golo Kante transferi sürecinde telaffuz edilen 70 milyon euro gibi rakamları hatırlatan Yıldırım, yüksek bedellerle alınan oyunculardan verim alınamamasını ve bütçe yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

STADYUM PROJESİ, MALİ DURUM VE GALATASARAY'A GÖNDERME

Seçilmesi halinde stadyum kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracaklarını müjdeleyen Yıldırım, gerekli izinlerin seçimden hemen sonra alınacağını söyledi. Forma, sponsor ve saha kenarı gelirlerinin yeniden yapılandırılacağını belirten Yıldırım, UEFA'nın Finansal Fair Play limitlerine dikkat çekti. Şu anki 60 milyon Euro'luk limitin, sponsorluk ve oyuncu satışlarıyla artırılabileceğini aktardı.

Açıklamalarında ezeli rakip Galatasaray'ın mali yapısına da değinen Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün Riva ve Florya projelerinden elde ettiği gelirleri tükettiğini iddia etti. İki kulüp arasındaki 50-100 milyon Euro'luk gelir farkını kapatacaklarını belirten Yıldırım, "Durum iyi değil, bunu bilerek geliyoruz. Geldikten sonra bunları konuşmayacağız, durumu toparlayıp ayağa kalkacağız," diyerek iddialı konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

HAKEMLERE, MHK'YE VE KULÜPLER BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

Türk futbolundaki hakem tartışmalarına ve kurumsal sorunlara da geniş yer ayıran Aziz Yıldırım, VAR sisteminin devreye girmemesinden ve hakemlerin saha içi yönetimlerinden şikayetçi oldu. Hakemlerin dışarıdan gelen baskılara sahada karşılık verdiğini savunan Yıldırım, göreve gelmeleri halinde TFF ve MHK ile doğrudan görüşeceklerini belirtti. "Hakkımız yenirse tavrımızı belirleriz, susmam ve gereğini yaparım," diyen Yıldırım, kavgaya değil, umut vermeye geldiklerini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım

Son olarak Kulüpler Birliği'nin işlevini yerine getiremediğini savunan Yıldırım, kulüplerin yüzde 40'lara varan vergi yükü altında ezildiğini ve 2-3 yıl içinde kulüplere haciz gelebileceği uyarısında bulundu. Yayın ihalesi gelirlerinin kendi dönemlerindeki 450 milyon Dolar seviyesinden 160 milyon Dolar seviyesine düşmesine de dikkat çeken Yıldırım, tüm bu sorunları çözmek için Ankara'da gerekli temaslarda bulunacaklarını ifade etti. Başkanlığa değil, liderliğe talip olduğunu belirten Yıldırım, camiaya birleşme çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası