Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken teknik direktör yarışı da kızıştı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, Napoli'den ayrılan Antonio Conte için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken; 20 milyon euroluk talep ve "anlaşma sağlandı" iddiası camiada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör hedefleri netleşti. Her iki adayın da son olarak Napoli'den ayrılan İtalyan teknik adam Antonio Conte ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Antonio Conte

AZİZ YILDIRIM CEPHESİ: 20 MİLYON EUROLUK MALİYET

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Feder Derneği'nde yaptığı toplantıda isim vermeden mali şartlarını paylaştığı yabancı teknik direktörün Antonio Conte olduğu öne sürüldü. İddialara göre İtalyan çalıştırıcı, Yıldırım ile yapılan görüşmelerde görevi kabul etmek için yıllık 15 milyon euro garanti maaş ve buna ek olarak 5 milyon euro şampiyonluk primi talep etti. Toplamda 20 milyon euroyu bulan bu maliyet, kulüp tarihinin en yüksek teknik direktör taleplerinden biri olarak dikkat çekerken, Aziz Yıldırım seçilmeleri halinde temasların sonuçlandırılarak resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını belirtti.

Aziz Yıldırım

HAKAN SAFİ CEPHESİ: "ANLAŞMA SAĞLANDI" İDDİASI VE MALDİNİ DETAYI

Diğer başkan adayı Hakan Safi cephesinde ise sürecin daha farklı bir boyutta ilerlediği ifade ediliyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Hakan Safi'nin Napoli'den ayrılan Antonio Conte ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu temaslarda efsanevi İtalyan futbol adamı Paolo Maldini'nin önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Maldini ile bir araya gelen Safi'nin, görüşmelerine Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de devam ettiği aktarıldı. Finalde bir kez daha bir araya gelen Safi ve Maldini'nin; transfer edilecek oyuncular, kadro mühendisliği ve Antonio Conte'nin göreve başlama süreci hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Hakan Safi'nin kongreden zaferle ayrılması halinde İtalyan teknik adamın mesaiye başlayacağı iddia ediliyor.

Hakan Safi

GÖZLER 6-7 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Teknik direktörlük kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran ve kazandığı şampiyonluklarla tanınan Antonio Conte'nin geleceği, Fenerbahçe kongresinin sonucuna bağlı. Her iki adayın da listesinin ilk sırasında yer alan deneyimli teknik adamın muhtemel Fenerbahçe imzasının, Avrupa futbol pazarında da geniş yankı uyandırması bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada teknik direktör düğümü, 6-7 Haziran'daki seçimli genel kurulun ardından çözülecek.

