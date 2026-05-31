Milan'dan ayrılma kararı aldığını açıklayan Rafael Leão, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını duyurdu. Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldızın sözleri, transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

Transfer piyasasında hareketlilik tüm hızıyla sürerken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leão, takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Portekiz basınından Sport TV'ye konuşan Rafael Leão, Milan'daki kariyerini noktalama kararı aldığını net ifadelerle dile getirdi. İtalyan ekibine veda etmeye hazırlanan oyuncu, kulüpteki misyonunu tamamladığına inandığını belirtti.

Rafael Leão

"ADIMI TARİHE YAZMAYI BAŞARDIM"

Milan formasıyla geçirdiği dönemi değerlendiren Portekizli futbolcu, kulübe minnettar olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı Milan tarihine yazdırmayı da başardım. Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum."

Bu açıklamalar, yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpleri harekete geçirdi. Avrupa'nın önde gelen liglerinin yanı sıra, Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oyuncunun bu kararının ardından transfer süreci için beklemeye geçtiği basında yer alan iddialar arasında bulunuyor.

Rafael Leão

MILAN KARİYERİ VE PERFORMANSI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerine burada adım atan Leão, sergilediği performansın ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştu. 2019-2020 sezonunun başında ise Milan, Portekizli yeteneği 49 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Hücum hattındaki hızı ve tekniğiyle öne çıkan tecrübeli oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 31 resmi maçta takımına 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası