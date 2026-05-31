Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü ismin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Evinde fenalaşmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle özel bir hastaneye sevk edilen Muhtar’ın, yapılan kontroller sonucunda kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

EŞİ DUYURMUŞTU

Reha Muhtar’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberini, eski eşi Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çocuklarıyla birlikte Bodrum’a hareket ettiğini belirten Deniz Uğur, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Uzun yıllar televizyon ekranlarında sunduğu haber programlarıyla tanınan Muhtar’ın sağlık durumunun ilk müdahalenin ardından kötüleştiği belirtildi. Doktorların yakın takibinde bulunan Muhtar’ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülendiğinde bitkin ve yorgun haliyle dikkat çekmişti.

REHA MUHTARIN HASTALIĞI NE?

Gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmeler sonucunda kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, yoğun bakımda tedavisi devam eden Muhtar’ın sağlık durumu uzman hekimler tarafından yakından izlenirken, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

