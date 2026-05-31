Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Churu ve çevresinde etkili olan devasa kum fırtınası, bölgeyi adeta toz bulutlarının içine hapsetti. Şiddetli rüzgarların taşıdığı kum ve toz nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken, ulaşım ve günlük hayatta aksamalar yaşandı.

Cumartesi günü Churu bölgesini etkisi altına alan siyah-sarı renkli toz fırtınası, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Öğleden sonra Bikaner’de de şiddetli rüzgarların etkisiyle yoğun bir toz bulutu oluştu. Böylece çöl ikliminin hakim olduğu Rajasthan’da bir kez daha yoğun hava olayları görüldü.

Dev toz bulutu Rajasthanı adeta yuttu! Hayat durma noktasına geldi, yetkililer alarmda

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), batıdan gelen hava akımının etkisiyle eyaletin çeşitli bölgelerinde önümüzdeki günlerde de gök gürültülü fırtına, toz fırtınası ve yağışların etkisini sürdüreceğini açıkladı. Son 24 saatte birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtınalar yaşanırken, en yüksek yağış miktarı Dholpur kentinin Bari bölgesinde 58 milimetre olarak kaydedildi.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Jaipur Meteoroloji Merkezi, Bikaner, Jaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Jodhpur ve Udaipur bölgelerinde yer yer hafif ve orta şiddette yağış beklendiğini duyurdu. Tahminlere göre, yağışlara saatte 60 ila 70 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar eşlik edecek. Meteoroloji yetkilileri ayrıca bazı bölgelerde dolu yağışı ve yıldırım riskine karşı uyarıda bulundu.

Yetkililer, çetin hava koşullarının önümüzdeki dört ila beş gün boyunca devam edeceğini belirtti. Hava olaylarının etkisiyle eyalet genelinde sıcaklıkların 44 derecenin altında seyretmesi beklenirken, bunun son dönemde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı kısmi bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

