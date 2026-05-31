Survivor'da finale sayılı günler kala rekabet daha da kızıştı. Şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar kritik oyunlarda mücadele ederken, gecenin sonunda bir isim finalde kalmayı garantiledi. Peki, Survivor'da ilk finalist kim oldu? İşte Survivor 2026'da büyük finale adını yazdıran ilk isim...

Ekran macerasını hız kesmeden sürdüren Survivor 2026'da mücadele büyük finale doğru hız kazandı.Finale doğru geri sayım sürerken Survivor'da artık her oyun büyük önem taşıyor. Yarışmacılar, hem fiziksel performanslarını korumak hem de artan stresle başa çıkmak için zorlu bir mücadele veriyor.

Survivorda ilk finalist belli oldu! İşte Survivor 2026da büyük finale adını yazdıran ilk isim

SURVİVOR'DA İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor’da sembol heyecanı nefes kesti. Kadınlar etabında Nefise, erkeklerde ise Mert Nobre rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. İki başarılı yarışmacının karşı karşıya geldiği kritik mücadelede üstünlüğü sağlayan Mert Nobre, son altıya kalan ilk yarışmacı olarak adını yazdırdı.

SURVİVOR'A VEDA EDEN SON İSİM

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim ise Can oldu. Can, 29 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen düello oyununda Murat'a mağlup olarak yarışmaya veda etti.



