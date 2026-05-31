Dünya Kupası tahmini şaşırttı: En güçlü şampiyonluk adayı belli oldu
Uluslararası finans devi Goldman Sachs'ın 20 bin resmi maçı analiz ederek hazırladığı istatistiksel modele göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük favorisi belli oldu. İspanya'yı zirveye yerleştiren raporda Fransa, Arjantin ve Brezilya'nın şampiyonluk ihtimalleri de dikkat çekti.
Uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik istatistiksel tahmin modelinin sonuçlarını paylaştı. Dün yayımlanan ve takımların tarihsel performans verileri ile güncel sıralamalarını temel alan rapora göre, turnuvayı kazanmaya en yakın aday olarak İspanya gösterildi.
FAVORİLER VE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Reuters tarafından aktarılan araştırma notuna göre model, Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek olan dev organizasyonda kupayı kaldırması için İspanya'ya %26 oranında ihtimal veriyor.
Listede İspanya'yı, %19'luk kazanma ihtimaliyle Fransa takip ediyor. Katar'da düzenlenen son organizasyonun şampiyonu Arjantin %14 ile üçüncü sırada konumlanırken; dünya futbolunun köklü ülkelerinden Brezilya'ya %8, İngiltere'ye ise %5 şans verildiği belirtildi.
MODELİN ARKASINDAKİ YÖNTEM
Goldman Sachs, hazırlanan raporun metodolojisinde temel olarak "Elo reyting" sisteminin kullanıldığını bildirdi. Orijinal olarak satranç sporu için tasarlanan ve daha sonra futbola entegre edilen bu performans ölçüm sistemine ilave olarak; takımların hücum yetenekleri, turnuva öncesi yakaladıkları güncel ivme, takım mantalitesi ve coğrafi faktörler gibi ek değişkenler de algoritmaya dahil edildi.
Bankanın açıklamasına göre söz konusu simülasyon, 1978 yılından bu yana oynanan yaklaşık 20.000 resmi uluslararası maçın veri seti kullanılarak oluşturuldu.
TAKIM ŞANSLARINI ETKİLEYEN KRİTERLER
Raporda, favori takımların şampiyonluk ihtimallerini doğrudan etkileyen dinamiklere dair şu detaylara yer verildi:
İspanya: Turnuvaya en yüksek sıralama ile girmesi, yüksek gol beklentisi ve olumlu form grafiği sayesinde modelin zirvesine yerleşti.
Arjantin: Son şampiyonların bir sonraki Dünya Kupası'nda istatistiksel olarak beklentilerin altında kalma eğilimini ifade eden "şampiyon çöküşü" etkisi nedeniyle Arjantin'in istatistiksel şansı azaldı.
Fransa: Muhtemel turnuva ağacında, yarı final aşamasında en büyük favori konumundaki İspanya ile eşleşme ihtimalinin bulunması, Fransa'nın şampiyonluk oranını düşüren temel faktör oldu.
İngiltere: Tarihsel olarak turnuvalardaki başarısızlık serileri, coğrafi rüzgarlar ve nispeten dezavantajlı olarak tanımlanan kura ihtimalleri gibi sebeplerle alt sıralarda yer aldı.
VERİLER TURNUVA BOYUNCA GÜNCELLENECEK
Goldman Sachs, modelin ortaya koyduğu projeksiyonların genel olarak mevcut bahis piyasalarındaki oranlarla paralellik gösterdiğini; ancak İngiltere özelinde bahis şirketlerine kıyasla kendi modellerinin daha düşük bir kazanma ihtimali hesapladığını ifade etti.
Söz konusu istatistiksel modelin sabit kalmayacağı ve 2026 Dünya Kupası süresince oynanacak her maç gününün ardından sonuçların sisteme entegre edilerek simülasyonun güncelleneceği açıklandı.