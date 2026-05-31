İhlas Haber Ajansı • Kars
Sis denizine gömülen ilçe! ‘Şehitler diyarı’nda her şey kayboldu
‘Şehitler diyarı’ olarak anılan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde oluşan sis bulutları sonrasında görüş mesafesi düştü. Ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü.
Yaşam 1 dk önce
Sarıkamış'ta oluşan sis, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler, Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu sis bulutları arasında kayboldu.
ORMANLAR SİSLE BÜTÜNLEŞTİ
Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları, film sahnelerini aratmadı. Sis Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca etkili oldu. Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
