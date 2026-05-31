‘Şehitler diyarı’ olarak anılan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde oluşan sis bulutları sonrasında görüş mesafesi düştü. Ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü.

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Sarıkamış’ta oluşan sis görüntüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sis denizine gömülen ilçe! ‘Şehitler diyarı’nda her şey kayboldu

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler, Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu sis bulutları arasında kayboldu.

Sis denizine gömülen ilçe! ‘Şehitler diyarı’nda her şey kayboldu

ORMANLAR SİSLE BÜTÜNLEŞTİ

Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları, film sahnelerini aratmadı. Sis Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca etkili oldu. Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Sis denizine gömülen ilçe! ‘Şehitler diyarı’nda her şey kayboldu

Haberle İlgili Daha Fazlası