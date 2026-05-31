Sır perdesini aralayacak görüntüler! Balkondan düşen genç kadının son anları ortaya çıktı
25 Mart'ta Ankara'da 7'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in, ölümünden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer ile tutuklu nişanlısı arasındaki tartışma dikkat çekerken, dosyadaki soruşturma sürüyor.
- Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkondan düştü.
- Vefat eden Biçer'in üzerinde kıyafet yoktu.
- Gözaltına alınan nişanlısı F.Ö. hakkında tutuklu yargılama kararı verildi.
- Ailesi, olayın 'Kasten Öldürme Suçu'ndan görülmesini talep ediyor ve nişanlısının öldürdüğünü iddia ediyor.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ve F.Ö.'nün olay sonrasında çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer alıyor.
25 Mart'ta Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Vefat eden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.