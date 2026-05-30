Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Osmanlı döneminden izler taşıyan yapıları ve korunmuş tarihi dokusuyla bilinen ilçe, bayramın son gününde de adeta dolup taştı.

“En iyi korunan 20 kent” arasında gösterilen Safranbolu’da, tarihi çarşı başta olmak üzere birçok noktada yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, dar sokaklarda gezerek kentin tarihi atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Tarihi hanlar, hamamlar, camiler, köprüler ve konaklarla çevrili ilçede ziyaretçiler, yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösterdi. Safranbolu lokumu ve hediyelik ürünler turistlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

Özellikle tarihi Safranbolu simitçisinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler meşhur Safranbolu simidini alabilmek için sıra bekledi.

ESNAF YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Tarihi çarşı esnafı Hüsnü Özdemir, bayram tatilinin beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, uzun süredir durgun olan işlerin yeniden hareketlendiğini söyledi. Özdemir, “Esnafın yüzü güldü, çarşı yeniden canlandı. Bu yoğunluk hem bizler hem de ilçe ekonomisi için sevindirici” dedi.

Bayram tatilinin son gününde de devam eden ziyaretçi hareketliliğinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yaşanan yoğunluk, Safranbolu’nun turizmdeki güçlü cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

