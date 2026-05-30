Trump'ın sağlık raporunda dikkat çeken detay! Doktoru duyurdu, bir senede oldu
Beyaz Saray tarafından yayımlanan yıllık sağlık raporuna göre ABD Başkanı Donald Trump’ın son bir yılda 6,35 kilo aldığı tespit edildi. Doktorları tarafından diyet, fiziksel aktivite ve kilo kontrolü konusunda tavsiyelerde bulunulan Trump’ın bilişsel ve fiziksel performansının ise görevini sürdürmeye uygun olduğu aktarıldı.
- Trump'ın son bir yılda 6,35 kilogram alarak yaklaşık 108 kilograma ulaştığı belirtildi.
- Doktoru Sean Barbabella tarafından diyet, düşük doz aspirin, artırılmış fiziksel aktivite ve sürekli kilo kaybı konusunda danışmanlık verildiği ifade edildi.
- Raporda, Trump'ın bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel olduğu ve tüm görevlerini yerine getirmek için tamamen uygun olduğu vurgulandı.
- Trump'ın 14 Haziran'da 80 yaşına gireceği belirtildi.
Beyaz Saray, Trump'ın sağlık kontrolü sonrası doktoru Sean Barbabella'nın hazırladığı raporu yayımladı. Göreve geldikten sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde üçüncü yıllık rutin kontrolü yapılan Trump'ın vücut ağırlığının geçen yıldan bu yana 6,35 kilogram arttığının tespit edildiği belirtildi.
108 KİLO OLDU
Raporda, Trump'ın şu an yaklaşık 108 kilogram olduğu belirtilerek, kendisine doktoru Barbabella tarafından "diyet konusunda rehberlik, düşük doz aspirin alınması önerisi, artırılmış fiziksel aktivite ve sürekli kilo kaybı da dahil olmak üzere önleyici danışmanlık hizmeti verildiği" ifade edildi.
"GÖREVİNİ YAPMAYA UYGUN"
Trump'ın "bilişsel ve fiziksel performansının mükemmel" olduğu öne sürülen raporda, "Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmek için tamamen uygun" olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Trump, 14 Haziran'da 80 yaşına girecek.
Trump, 26 Mayıs'ta yıllık rutin sağlık kontrolü için başkentteki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitmiş, aynı gün sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili "her şeyin mükemmel" olduğunu açıklamıştı.