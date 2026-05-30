Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki türbin binasına isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda ana ekipmanın zarar görmediği belirtilirken, santralde patlama meydana geldiği bildirildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev tarafından yapılan açıklamada, kamikaze tipi insansız hava aracının santral sahasına isabet ettiği ve patlamaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre İHA, santraldeki güç ünitelerinden birine ait türbin binasına çarptı. Patlama sonucunda türbin odasının duvarında hasar meydana gelirken, ana ekipmanların zarar görmediği ifade edildi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

Likhachev, saldırının kasıtlı olduğunu savunarak nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Rosatom yetkilisi, yaşanan olayın yalnızca bölgeyi değil, daha geniş bir coğrafyayı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili Ukrayna makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olarak biliniyor. Santral, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

