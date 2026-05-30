Yoğun yağışlar, Diyarbakır'daki Karakaya Barajı'nı tamamen doldurdu. 7 yıl aradan sonra, geçtiğimiz günlerde kontrollü su tahliyesine başlanan baraja yalnızca Diyarbakır'dan değil, çevre illerden vatandaşlar da akın etti. Görsel şöleni izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın tesise akın etmesi üzerine yetkililer, tesis çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin kurulu güç ile yıllık enerji üretimi kapasitesi bakımından üçüncü büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunan Karakaya Barajı, son dönemdeki yoğun yağışların ardından tam doluluğa ulaştı.

Havzada biriken su miktarının kritik eşiği aşması üzerine, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü su tahliye işlemlerine başlanmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda ortaya çıkan devasa su kütlesi adeta bir görsel şölene dönüştü.

7 YIL SONRA KAPAKLAR AÇILDI

Karakaya Barajı'nda en son 7 yıl önce gerçekleştirilen su tahliye işlemi, kurak geçen mevsimlerin ardından bölge halkı için büyük bir anlam taşıyor. Küresel iklim değişikliği ve dönemsel kuraklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan dolusavak kapaklarının (su tahliye kapakları) günler öncesinden açılmasıyla birlikte, saniyede binlerce metreküp su nehir yatağına bırakılmaya başlandı.

VATANDAŞLAR ÇEVRE İLLERDEN GELDİ

Savaklardan bırakılan tonlarca suyun oluşturduğu devasa beyaz köpükler ve ortaya çıkan güçlü su sesi, çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş için eşsiz bir seyirlik manzara rotası oluşturdu. Diyarbakır başta olmak üzere Elazığ, Malatya ve Adıyaman gibi çevre kentlerden kilometrelerce yol kat ederek Çüngüş ilçesine gelen doğaseverler ile fotoğraf tutkunları, bu tarihi ana tanıklık etmek için barajı çevreleyen hakim tepelere akın etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Yoğun ziyaretçi akını ve tahliye edilen suyun neden olduğu yüksek debi, güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. Baraj çevresindeki can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tutmak isteyen yetkililer, acil durum planı kapsamında tesise ve teknik alanlara ziyaretçi girişini tamamen yasakladı. Kolluk kuvvetleri ve baraj güvenliği, nehir yatağına yakın bölgelerde devriyelerini sıklaştırarak vatandaşların tehlikeli alanlara yaklaşmasını engellemek amacıyla barikatlar kurdu ve uyarı tabelaları yerleştirdi.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA HAYATİ UYARI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, su tahliye işlemlerinin önümüzdeki günlerde de kontrollü olarak devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, suyun bıraktığı yüksek enerjinin ve nehir yatağındaki ani debi değişikliklerinin ölümcül riskler barındırdığı vurgulandı. Vatandaşların seyir keyfini barajın iç kısımlarında değil, yalnızca güvenli mesafedeki uzak noktalardan sürdürmeleri ve yetkililerin talimatlarına kesinlikle uymaları gerektiği ifade edildi.

