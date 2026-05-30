Zonguldak'ta bulunan Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Arefe günü dahil olmak üzere 5 günlük süreçte 5 bin 884 ziyaretçiyi ağırlayan mağara, doğal güzellikleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekti.

Zonguldak'ın doğal ve jeolojik mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Şehir merkezine yakın konumu ve eşsiz doğal oluşumlarıyla öne çıkan mağara, bayram boyunca yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı.

Verilere göre arefe günü dahil olmak üzere toplam 5 bin 884 kişi Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti. Arefe gününde 757 kişinin gezdiği mağara, bayramın birinci gününde 680, ikinci gününde bin 509, üçüncü gününde bin 446 ve dördüncü gününde ise bin 492 ziyaretçiyi ağırladı.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ

Sarkıtları, dikitleri, travertenleri ve doğal yapısıyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Turizme açık olan 875 metrelik bölümde yer alan yürüyüş yolları, cam köprüler ve seyir alanları da ziyaret deneyimini zenginleştiriyor.

Mağaranın giriş kısmındaki bilgilendirme panoları ise ziyaretçilere bölgenin jeolojik geçmişi ve oluşum süreci hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN 10. MAĞARASI

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olarak biliniyor. Yaklaşık 350 milyon yıllık geçmişe sahip olan mağara, Karbonifer döneminden günümüze ulaşan doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

İçerisinden geçen yeraltı deresinin oluşturduğu doğal yapı ve damlataş zenginliği, mağarayı bölgenin en önemli turizm noktalarından biri haline getiriyor. Mağaranın farklı bölümleri ise "Fosil Giriş", "Astım Salonu" ve "Harikalar Salonu" gibi isimlerle anılıyor.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

Bayram tatili kapsamında İstanbul'dan bölgeyi ziyaret eden emekli subay Ali Gürsel Ovalı, mağaradan etkilendiğini belirtti. Ovalı, Gökgöl Mağarası'nın düzenlemesini ve doğal güzelliklerini çok beğendiğini ifade ederek, "Çok güzel organize edilmiş. Sarkıt ve dikitleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

