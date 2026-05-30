İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için yeni bir uyarı yayımladı. Tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması'ndan izin alması gerektiğini belirten Tahran yönetimi, kurallara uymayanların güvenlik riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ülkenin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan açıklamada, boğazın yönetiminin tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu vurgulandı.

İZİN ALMAK "ZORUNLU"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak tüm ticari ve sivil gemilerin yalnızca belirlenen deniz koridorlarından geçebileceği belirtilirken, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izinleri almasının zorunlu olduğu ifade edildi.

İran yönetimi, belirlenen kurallara uyulmaması halinde gemilerin geçiş güvenliğinin ciddi biçimde riske girebileceğini savundu.

MÜDAHALE EDEN ASKERİ GEMİLER VURULACAK

Açıklamada, boğazdaki trafik düzenine aykırı hareket eden unsurlara yönelik sert uyarılar da yer aldı.

Özellikle yabancı askeri gemilere dikkat çeken İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmeye veya deniz trafiğini aksatmaya yönelik girişimlerde bulunulması halinde söz konusu unsurların hedef alınabileceğini duyurdu.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama, bölgedeki güvenlik dengeleri ve enerji piyasaları açısından yakından takip ediliyor.

