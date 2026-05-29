Dünyanın en iyi 20 yoğurtlu yemeği seçildi: Türkiye’den 5 lezzet listeye girdi!
Gastronomi platformu TasteAtlas, “dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemekleri” listesini yayınladı. Listede Türkiye'den İran’a, Yunanistan’dan Hindistan’a kadar birçok ülkenin geleneksel tarifleri yer aldı. Listede, Türk mutfağından 5 yemek yer aldı.
Yoğurt temelli yemeklerin dünya mutfaklarındaki yerini ortaya koyan listede hem ana yemekler hem de meze ve soslar öne çıktı. Farklı kültürlerden gelen tarifler, yoğurdun küresel mutfaktaki yaygın kullanımını bir kez daha gözler önüne serdi.
TasteAtlas listesine göre dünyanın en iyi 20 yoğurt bazlı yemeği:
1- Shishbarak – Lübnan
2- Çökertme kebabı – Türkiye
3- Tirokafteri – Yunanistan
4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık
5- Mantı – Türkiye
6- Yiaourti me meli – Yunanistan
7- Snezhanka salata – Bulgaristan
8- Tandoori – Hindistan
9- Tzatziki – Yunanistan
10- Kabab barg – İran
11- Fatteh – Lübnan
12- Burek sa sirom – Sırbistan
13- Şiş tavuk – Türkiye
14- Korma – Hindistan
15- Haydari – Türkiye
16- Mast o khiar – İran
17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili)
18- Gzik – Polonya
19- Çılbır – Türkiye
20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka