Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar ''Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayramda açık mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlarken bayram döneminde de yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'in Burç Ormanı içerisinde yer alan tesis, yaklaşık 2000 dönümlük geniş bir alana yayılıyor. Sahip olduğu büyüklük sayesinde yalnızca Gaziantep'in değil Türkiye'nin en dikkat çeken doğal yaşam merkezlerinden. Park içerisinde farklı hayvan türlerine özel yaşam alanları, gezi güzergahları, dinlenme noktaları, kafeteryalar ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Peki, Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayramda açık mı?

Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayramda açık mı? İşte ziyaret günleri ve saatleri

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinde ailece gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini bayram boyunca ağırlamaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı adıyla hizmet veren tesis, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

Burç Ormanı'ndaki parkta kuş türlerinden sürüngenlere, maymunlardan yırtıcı hayvanlara kadar yüzlerce farklı canlı türü bulunuyor. Bayram süresince açık olan tesis, hem Gaziantep'ten hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmek isteyenler için giriş ücretleri öğrenci bileti 50 TL, tam bilet ise 100 TL olarak uygulanıyor.

Yaklaşık 400 farklı türden 8 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan doğal park yalnızca Gaziantep'in değil Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir.

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARET SAATLERİ

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yaz dönemi boyunca sabah saat 09.00'da kapılarını açıyor. Ziyaretçiler akşam saat 18.00'e kadar parkı gezebiliyor.

