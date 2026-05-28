Milli Saraylar Başkanlığı duyurdu: İşte bayramda açık olan müzeler, saraylar ve ören yerleri!
Kurban Bayramı tatilinde kültürel gezi planı yapan vatandaşlar için müze, saray ve ören yerlerinin ziyaret programı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan duyurularda, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak tarihi noktalar paylaşıldı. İşte, bayramda açık olan müzeler, saraylar ve ören yerleri...
Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan müze ve ören yerlerinin büyük bölümü bayram süresince açık kalacak. İstanbul’daki tarihi yapılar için yoğun ziyaretçi trafiği beklenirken, vatandaşlar bayramda açık olan müzeler, saraylar ve ören yerlerini araştırmaya başladı.
BAYRAMDA AÇIK OLAN SARAYLAR
Kurban Bayramı boyunca Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı birçok tarihi yapı ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bayramın ilk gününde yalnızca Topkapı Sarayı açık olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise tüm saray, köşk ve kasırlar yeniden ziyarete açılacak.
Bayram boyunca açık olacak saray ve kasırlar:
Topkapı Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Yıldız Sarayı
Beylerbeyi Sarayı
Küçüksu Kasrı
Ihlamur Kasrı
Beykoz Mecidiye Kasrı
Aynalıkavak Kasrı
Maslak Kasrı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yapılar 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’nin birçok noktasındaki müzeler bayram tatili boyunca açık olacak. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerdeki kültür noktalarının ziyaretçi yoğunluğu yaşaması bekleniyor.
Bayram boyunca açık olacak müzeler:
İstanbul Arkeoloji Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Milet Müzesi
Efes Müzesi
Mevlana Müzesi
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Marmaris Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Haleplibahçe Mozaik Müzesi
Resim Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
İslam Medeniyetleri Müzesi
Aynalıkavak Mûsikî Müzesi
Saray Koleksiyonları Müzesi
Dolmabahçe Saat Müzesi
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi
Yetkililer listede yer almayan bazı müzelerin bayramın ilk günü öğle saatlerine kadar kapalı olacağını, daha sonra yeniden ziyaretçi kabul edeceğini duyurdu.
BAYRAMDA AÇIK OLAN ÖREN YERLERİ
Ihlara Vadisi Örenyeri
Phaselis Örenyeri
Olympos Örenyeri
Patara Örenyeri
Milet Örenyeri
Troya Örenyeri
Assos Örenyeri
Hierapolis Örenyeri
Agora Örenyeri
Efes Örenyeri
Ayasuluk St. Jean Örenyeri
Göreme Örenyeri
Zelve-Paşa Bağları Örenyeri
Derinkuyu Yeraltı Şehri
Kaymaklı Yeraltı Şehri
Özkonak Yeraltı Şehri
Göbeklitepe Örenyeri