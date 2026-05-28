Kurban Bayramı tatilinde kültürel gezi planı yapan vatandaşlar için müze, saray ve ören yerlerinin ziyaret programı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan duyurularda, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak tarihi noktalar paylaşıldı. İşte, bayramda açık olan müzeler, saraylar ve ören yerleri...

Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan müze ve ören yerlerinin büyük bölümü bayram süresince açık kalacak. İstanbul’daki tarihi yapılar için yoğun ziyaretçi trafiği beklenirken, vatandaşlar bayramda açık olan müzeler, saraylar ve ören yerlerini araştırmaya başladı.

BAYRAMDA AÇIK OLAN SARAYLAR

Kurban Bayramı boyunca Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı birçok tarihi yapı ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bayramın ilk gününde yalnızca Topkapı Sarayı açık olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise tüm saray, köşk ve kasırlar yeniden ziyarete açılacak.

Bayram boyunca açık olacak saray ve kasırlar:

Topkapı Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Yıldız Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Küçüksu Kasrı

Ihlamur Kasrı

Beykoz Mecidiye Kasrı

Aynalıkavak Kasrı

Maslak Kasrı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yapılar 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

BAYRAMDA AÇIK OLAN MÜZELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’nin birçok noktasındaki müzeler bayram tatili boyunca açık olacak. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerdeki kültür noktalarının ziyaretçi yoğunluğu yaşaması bekleniyor.

Bayram boyunca açık olacak müzeler:

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Milet Müzesi

Efes Müzesi

Mevlana Müzesi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Marmaris Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Resim Müzesi

Beykoz Cam ve Billur Müzesi

İslam Medeniyetleri Müzesi

Aynalıkavak Mûsikî Müzesi

Saray Koleksiyonları Müzesi

Dolmabahçe Saat Müzesi

Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi

Yetkililer listede yer almayan bazı müzelerin bayramın ilk günü öğle saatlerine kadar kapalı olacağını, daha sonra yeniden ziyaretçi kabul edeceğini duyurdu.

BAYRAMDA AÇIK OLAN ÖREN YERLERİ

Ihlara Vadisi Örenyeri

Phaselis Örenyeri

Olympos Örenyeri

Patara Örenyeri

Milet Örenyeri

Troya Örenyeri

Assos Örenyeri

Hierapolis Örenyeri

Agora Örenyeri

Efes Örenyeri

Ayasuluk St. Jean Örenyeri

Göreme Örenyeri

Zelve-Paşa Bağları Örenyeri

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Kaymaklı Yeraltı Şehri

Özkonak Yeraltı Şehri

Göbeklitepe Örenyeri

