İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Dolmabahçe Sarayı bayram döneminde ziyarete gitmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı, giriş ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılırken Milli Saraylar’a bağlı olan Topkapı, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri de Ramazan Bayramı'nda merak konusu oldu.

DOLMABAHÇE SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapısı Dolmabahçe Sarayı dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise ziyarete açılan sarayda girişler ücretli olacak.

ZİYARET BİLGİLERİ

Kapalı Günler: Pazartesi

Gişe Açılış Saati: 09:00:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00:00

RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

Yılbaşı: Ziyarete Kapalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık

30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık

BİLET FİYATLARI

Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

250 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2000 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

150 TL

Okul Öğrenci Grupları (Mavi Salon Bölgesi Öğrenci Güzergahı)

İndirimli Bilet Fiyatı:

80 TL

[Kombine Bilet I] Milli Saraylar Full Pass; Dolmabahçe Sarayı + Anadolu ve Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

650 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

3500 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

300 TL

[Kombine Bilet II] Dolmabahçe Sarayı + Yıldız Sarayları+ Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

350 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

200 TL

[Kombine Bilet III] Dolmabahçe Sarayı + Anadolu Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar (Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

350 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

200 TL

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?

ZİYARET BİLGİLERİ

Kapalı Günler: Salı

Gişe Açılış Saati: 09:00:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00:00

RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık

30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Açık

Yılbaşı: Ziyarete Kapalı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık

BİLET FİYATLARI

Topkapı Sarayı Kombine Bilet (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

450 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

2750 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

200 TL

Harem

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

300 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

1050 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

150 TL

Aya İrini

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

250 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

1050 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

100 TL

Okul Öğrenci Grupları

İndirimli Bilet Fiyatı:

75 TL

YILDIZ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?

ZİYARET BİLGİLERİ

Kapalı Günler: Çarşamba

Gişe Açılış Saati: 09:00:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00:00

RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

Yılbaşı: Ziyarete Kapalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık

30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık

BİLET FİYATLARI

Yıldız Sarayı

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

175 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

900 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

60 TL

BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?

ZİYARET BİLGİLERİ

Kapalı Günler: Pazartesi

Gişe Açılış Saati: 09:00:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00:00

RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

Yılbaşı: Ziyarete Kapalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık

30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık

BİLET FİYATLARI

Beylerbeyi Sarayı

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

200 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

800 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

100 TL

Bahçe Bilet Fiyatı

100 TL

