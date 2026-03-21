Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı, giriş ücretsiz mi? Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri ve giriş ücretleri
İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Dolmabahçe Sarayı bayram döneminde ziyarete gitmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı bayramda açık mı, giriş ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılırken Milli Saraylar’a bağlı olan Topkapı, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri de Ramazan Bayramı'nda merak konusu oldu.
DOLMABAHÇE SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapısı Dolmabahçe Sarayı dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise ziyarete açılan sarayda girişler ücretli olacak.
ZİYARET BİLGİLERİ
Kapalı Günler: Pazartesi
Gişe Açılış Saati: 09:00:00
Gişe Kapanış Saati: 17:00:00
RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER
Yılbaşı: Ziyarete Kapalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık
30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık
BİLET FİYATLARI
Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
250 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
2000 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
150 TL
Okul Öğrenci Grupları (Mavi Salon Bölgesi Öğrenci Güzergahı)
İndirimli Bilet Fiyatı:
80 TL
[Kombine Bilet I] Milli Saraylar Full Pass; Dolmabahçe Sarayı + Anadolu ve Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
650 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
3500 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
300 TL
[Kombine Bilet II] Dolmabahçe Sarayı + Yıldız Sarayları+ Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
350 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
2750 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
200 TL
[Kombine Bilet III] Dolmabahçe Sarayı + Anadolu Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar (Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
350 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
2750 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
200 TL
TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?
ZİYARET BİLGİLERİ
Kapalı Günler: Salı
Gişe Açılış Saati: 09:00:00
Gişe Kapanış Saati: 17:00:00
RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık
30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Açık
Yılbaşı: Ziyarete Kapalı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık
BİLET FİYATLARI
Topkapı Sarayı Kombine Bilet (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem)
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
450 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
2750 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
200 TL
Harem
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
300 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
1050 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
150 TL
Aya İrini
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
250 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
1050 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
100 TL
Okul Öğrenci Grupları
İndirimli Bilet Fiyatı:
75 TL
YILDIZ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?
ZİYARET BİLGİLERİ
Kapalı Günler: Çarşamba
Gişe Açılış Saati: 09:00:00
Gişe Kapanış Saati: 17:00:00
RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER
Yılbaşı: Ziyarete Kapalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık
30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık
BİLET FİYATLARI
Yıldız Sarayı
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
175 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
900 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
60 TL
BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ?
ZİYARET BİLGİLERİ
Kapalı Günler: Pazartesi
Gişe Açılış Saati: 09:00:00
Gişe Kapanış Saati: 17:00:00
RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER
Yılbaşı: Ziyarete Kapalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık
30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık
BİLET FİYATLARI
Beylerbeyi Sarayı
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
200 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:
800 TL
İndirimli Bilet Fiyatı:
100 TL
Bahçe Bilet Fiyatı
100 TL