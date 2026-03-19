Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul’un tarihi mekanlarını rotasına eklemek isteyen vatandaşlar ve turistler için Topkapı Sarayı’nın çalışma takvimi netleşti. Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sarayın bayram boyunca hangi günlerde ziyarete açık olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Bayramda Topkapı Sarayı ücretsiz mi, bilet fiyatları ne kadar?" konularına dair detaylar belli oldu.

20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok merak ettiği konuların başında tarihi yapıların ziyaret saatleri geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli yapılarından olan ve her yıl milyonları ağırlayan Topkapı Sarayı, bayramda da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı, ücretsiz mi?

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre Topkapı Sarayı, 2026 Ramazan Bayramı boyunca açık olacak ve ziyaretçi kabulüne devam edecek. Bayramın birinci günü dahil olmak üzere, üç gün sürecek tatil boyunca sarayın tüm bölümleri, köşkleri ve kasırları gezilebilecek.

Bayramın birinci günü 10.00-17.00 saatleri arasında kapılarını açan Topkapı Sarayı, ikinci ve üçüncü günleri 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması sebebiyle, müze ve saray girişlerinde de benzer bir beklenti oluşabiliyor. Ancak Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olan Topkapı Sarayı, bayram tatili boyunca ücretsiz hizmet veren kurumlar arasında yer almıyor. Ziyaretçilerin saraya giriş yapabilmesi için belirlenen güncel bilet tarifesine göre ödeme yapması veya geçerli bir müze kartına sahip olması şartı aranıyor.

TOPKAPI SARAYI BİLET FİYATLARI

Bilet Türü Fiyat Genel Yerli Ziyaretçi 450 TL Genel Yabancı Ziyaretçi 2750 TL Genel İndirimli Bilet 200 TL Harem Yerli Ziyaretçi 300 TL Harem Yabancı Ziyaretçi 1050 TL Harem İndirimli Bilet 150 TL Aya İrini Yerli Ziyaretçi 250 TL Aya İrini Yabancı Ziyaretçi 1050 TL Aya İrini İndirimli Bilet 100 TL Okul Öğrenci Grupları İndirimli Bilet 75 TL

TOPKAPI SARAYI'NDA MÜZE KART GEÇERLİ Mİ?

Müze Kart, Topkapı Sarayı'nın Harem ve Aya İrini bölümleri hariç bütün alanlarında geçerlidir.

