Ramazan Bayramı yolcukları başladı. Üç buçuk gün sürecek bayram tatilini değerlendirip kısa bir tatil planı yapanlar ise köprü ve otoyolların durumunu merak ediyor. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devlete bağlı otoyollar ücretsiz olacak. Peki Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi? İşte Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyollar...

Bayrama kısa bir süre kala gözler köprü ve otoyollar için verilecek karara çevrilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.

HANGİ KÖPRÜLER VE YOLLAR ÜCRETSİZ?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak. yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ?

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projelerde geçişler ücretli olmaya devam edecek. Bu kapsamda; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Aydın-Denizli Otoyolu’ndan geçişlerde ücret uygulanacak.

