Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından ilhamla kurulan Masumiyet Müzesi, eserin diziye uyarlanmasının ardından yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Ziyaret planı yapmak isteyenler müzenin açık olduğu günleri, bilet ücretlerini ve ulaşım seçeneklerini araştırıyor.

İstanbul’un kültür rotaları arasında yer alan Masumiyet Müzesi, hem edebiyat tutkunlarını hem de Netflix'te aynı isimle yer alan diziyle birlikte hikayeyi keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Beyoğlu’ndaki konumuyla dikkat çeken müzeye dair ziyaret saatleri, giriş koşulları ve ulaşım detayları merak konusu oldu.

MASUMİYET MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Masumiyet Müzesi haftanın altı günü ziyaretçilerini kabul ediyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olan müze pazartesi günleri kapalı.

Masumiyet Müzesi hangi günler açık, giriş ücretsiz mi? İşte konumu!

Gün içinde müzeyi gezmek isteyenlerin, kapanış saatinden 30 dakika önce girişlerin sona erdiğini göz önünde bulundurarak plan yapması gerekiyor.

Her yıl 1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerinde ziyarete kapalı olan Masumiyet Müzesi, dini bayramların birinci günlerinde de ziyaretçi kabul etmiyor. Dizi uyarlamasıyla birlikte artan ilgi nedeniyle özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

MASUMİYET MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler için müzeye giriş ücretli. İşte tarifeler:

T.C. Vatandaşı Tam Bilet: 375 TL

T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet: 175 TL

Yabancı Ziyaretçi Bileti: 750 TL

Sesli Rehber Hizmeti: 50 TL

​İndirimli Bilet tarifesi sadece ; Öğretmenler, öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için geçerlidir.

12 Yaş altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, profesyonel tur rehberleri, engelli bireyler ve basın mensupları ücretsiz giriş hakkına sahiptir. Ücretsiz girişten yararlanabilmek için geçerli belge ve kimlik ibrazı zorunludur.

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanının son bölümünde yer alan davetiye, müze girişindeki bilet gişesine ibraz edildiğinde damgalatılabilir.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Masumiyet Müzesi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Çukurcuma’da yer alıyor. Firuzağa Mahallesi Çukurcuma Caddesi Dalgıç Çıkmazı No:2 adresindeki müze, İstiklal Caddesi ile Tophane arasında konumlanıyor.

Taksim’e yaklaşık 12 dakika, Galatasaray’a ve Tophane’ye ise yaklaşık 8 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunması sayesinde merkezi bir noktada yer alıyor.

Toplu taşımayla ulaşım sağlamak isteyenler için en pratik seçenek tramvay oluyor. Tophane durağında indikten sonra yaklaşık 8 dakika yürüyerek müzeye ulaşılabiliyor. Müzenin kendine ait otoparkı bulunmazken, giriş katı tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçiler için erişilebilir durumda. Üst katlara çıkış için refakatçi desteği gerekiyor.

