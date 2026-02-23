Haftada 4 gün yapılacak! AJet'in Rotterdam seferleri başladı
AJet'in İstanbul'dan Rotterdam'a seferleri başladı. 3 saat 40 dakika süren sefer, haftanın 4 günü yapılacak.
İstanbul'dan Amsterdam'a seferleri olan AJet'in Hollanda'daki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, 3 saat 40 süren yolculuğun ardından Rotterdam The Hauge Havalimanı'nda havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı. Rotterdam'a yapılan törene; Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.
1 metrekare, 2 gram! Konutta, altın bazında en ucuz iller
HAFTADA 4 GÜN SEFER DÜZENLENECEK
AJet, İstanbul'dan Rotterdam'a pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenlenecek. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet'in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.