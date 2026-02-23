Kahramanmaraş'ta bir balıkçı, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için askıda balık uygulamasını başlattı. Yardımların gizlilik esasına göre yapıldığını ve alanla verenin birbirini tanımadığını belirten balıkçı, "Günlük ortalama 5 ila 10 aileye destek oluyoruz. Bazı günler bu sayı 15-20 aileye, hatta 30-40 aileye kadar çıkabiliyor." dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balıkçılık yapan İbrahim Sarı, Ramazan ayı nedeniyle başlattığı askıda balık uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Sarı, uygulamanın hem ihtiyaç sahiplerine katkı sunduğunu hem de hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturduğunu söyledi.

"ALAN VERENİ, VEREN ALANI TANIMIYOR"

Sarı, "Ramazan paylaşma ayıdır. Olanın olmayana vermesi gerektiğine inanıyoruz. Günlük ortalama 5 ila 10 aileye destek oluyoruz. Bazı günler bu sayı 15-20 aileye, hatta 30-40 aileye kadar çıkabiliyor. Yardımlar gizlilik esasına göre yapılıyor. Alan vereni tanımıyor, veren alanı tanımıyor. Biz sadece aracı oluyoruz" dedi.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Uygulamaya destek veren vatandaşlardan Arif Doğan "Gerçekten anlamlı bir çalışma. İşletme sahibine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir düşünce ve örnek bir davranış" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası