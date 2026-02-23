1 metrekare, 2 gram! Konutta, altın bazında en ucuz iller
Altındaki yükseliş “servet” etkisini bir süredir gündemde tutuyor. Yeni haftaya da primle başlayan gram altın (TSİ 10:00 itibarıyla) 7.250 TL’ye yöneldi. Konut fiyatı karşısında gram altının alım gücü de en yüksek seviyelere ulaştı. Ocak 2023’te 11,72 gram olan ortalama 1 metrekare konut fiyatı, 23 Şubat 2026 itibarıyla yarı yarıya düşerek 5,17 grama geriledi. Gram bazında en ucuz iller de belli oldu. 1 ilde fiyatlar 2 gram sınırına kadar geriledi.
- Altın fiyatları, ABD'nin gümrük tarifelerini artırma kararı ve ABD-İran gerilimiyle yükselişini sürdürerek spot piyasada 7.250 TL'ye ulaştı.
- Gram altın, son 3 haftanın zirvesine ulaşırken, ocak ayındaki 7.811 TL'lik rekor seviyesine yaklaşıyor.
- Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, konut alım gücünü artırarak konut metrekare fiyatlarının gram altın bazında tarihi dip seviyelere inmesine neden oldu.
- Ocak 2026 verisine göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 5,17 gram altına kadar gerilemiş durumda.
- Kilis, 2,34 gram ile metrekare fiyatı altın bazında en ucuz il olurken, toplam 8 şehirde konut fiyatları 3 gramın altında seyrediyor.
- Büyükşehirlerde ise İstanbul 8,16 gram, Ankara 4,8 gram ve İzmir 6,36 gram ile ortalama konut metrekare fiyatına sahip.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında ocak ayındaki zirve denemesinin ardından yaşanan kâr satışları, son günlerde yerini yeniden yükselişe bıraktı. Geçen hafta ABD-İran gerilimi ile ivmelenen altın, bu haftaya “tarife” haberleriyle başladı.
ABD’de Yüksek Mahkeme’nin “red” kararına karşılık Başkan Trump’ın gümrük tarifelerini %15’e çıkarması, “güvenli liman” alımlarını destekledi. Altın, yeni haftaya da yükselişle başlarken, spot piyasada gram fiyatı bugün (TSİ 10:00 itibarıyla) 7.250 TL’ye yükseldi.
ALTINLA GELEN “SERVET” ETKİSİ
Son 3 haftanın zirvesine de yönelen gram altın, ocak ayında 7.811 TL ile rekor kırmıştı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasalarda “servet” etkisini de bir süredir gündemde tutuyor. Özellikle son dönemde konut fiyatı karşında gram altının alım gücü en yüksek seviyelere ulaştı. Bir başka deyişle gram altın bazında konut fiyatları tarihi dip seviyelere geldi.
GRAM BAZINDA KONUT FİYATI
Endeksa verilerine göre son 5 yıllık dönemde, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı ve gram altın karşılığı şöyle gerçekleşiyor:
|Dönem
|Ortalama m² Fiyatı (TL)
|Gram Altın Karşılığı
|2022 Ocak
|5.591 TL
|7,27 gram
|2023 Ocak
|13.659 TL
|11,72 gram
|2024 Ocak
|23.088 TL
|11,22 gram
|2025 Ocak
|28.893 TL
|8,97 gram
|2026 Ocak
|37.504 TL
|5,51 gram
|23 Şubat 2026*
|—
|5,17 gram
23 Şubat işlemlerinde ise 7.250 TL baz alındığında, Ocak 2026 verisine göre metrekare konut fiyatı 5,17 grama kadar geriliyor.
GRAM BAZINDA EN UCUZ İLLER
Ocak 2026’da Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı en düşük olan iller ve bu fiyatların gram bazında karşılığı ise şöyle gerçekleşiyor:
|İl
|Ortalama m² Fiyatı (TL)
|Gram Karşılığı
|Kilis
|16.955 TL
|2,34 gr
|Hakkâri
|19.982 TL
|2,76 gr
|Osmaniye
|20.256 TL
|2,79 gr
|Malatya
|20.258 TL
|2,79 gr
|Kayseri
|21.284 TL
|2,94 gr
|Mardin
|21.396 TL
|2,95 gr
|Ağrı
|21.409 TL
|2,95 gr
|Kırıkkale
|21.710 TL
|2,99 gr
|Şanlıurfa
|22.170 TL
|3,06 gr
|Muş
|22.410 TL
|3,09 gr
|Siirt
|22.507 TL
|3,10 gr
|Adıyaman
|22.546 TL
|3,11 gr
|Elâzığ
|23.427 TL
|3,23 gr
|Kars
|23.427 TL
|3,23 gr
|Kırşehir
|23.547 TL
|3,25 gr
8 ŞEHİR, 3 GRAMIN ALTINDA
Kilis, metrekare fiyatı 2 gram sınırına kadar yaklaşan konut fiyatı ile, altın bazında da en ucuz ile olarak öne çıkıyor. Bu arada 2,34 gramlık metrekare satış fiyatı, ülke genelinde son yılların en düşük seviyelerine de işaret ediyor.
Kilis ile birlikte 8 şehirde fiyatlar, güncel verilere göre 3 gramın altında seyrediyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM
İstanbul’da Ocak 2026’da 59 bin 179 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı dikkate alındığında, bu rakamın altın karşılığı yaklaşık 8,16 grama denk geldi.
Ankara’da 34 bin 758 TL’lik fiyata karşılık, metrekare altın tutarı 4,8 gram oldu.
İzmir ise 46 bin 109 TL konut fiyatı ve metrekare başına 6,36 gramlık denklem öne çıkıyor.
|İl
|Ortalama m² Fiyatı (TL)
|Gram Karşılığı
|İstanbul
|59.179 TL
|8,16 gr
|Ankara
|34.758 TL
|4,8 gr
|İzmir
|46.109 TL
|6,36 gr