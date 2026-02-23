Altındaki yükseliş “servet” etkisini bir süredir gündemde tutuyor. Yeni haftaya da primle başlayan gram altın (TSİ 10:00 itibarıyla) 7.250 TL’ye yöneldi. Konut fiyatı karşısında gram altının alım gücü de en yüksek seviyelere ulaştı. Ocak 2023’te 11,72 gram olan ortalama 1 metrekare konut fiyatı, 23 Şubat 2026 itibarıyla yarı yarıya düşerek 5,17 grama geriledi. Gram bazında en ucuz iller de belli oldu. 1 ilde fiyatlar 2 gram sınırına kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında ocak ayındaki zirve denemesinin ardından yaşanan kâr satışları, son günlerde yerini yeniden yükselişe bıraktı. Geçen hafta ABD-İran gerilimi ile ivmelenen altın, bu haftaya “tarife” haberleriyle başladı.

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin “red” kararına karşılık Başkan Trump’ın gümrük tarifelerini %15’e çıkarması, “güvenli liman” alımlarını destekledi. Altın, yeni haftaya da yükselişle başlarken, spot piyasada gram fiyatı bugün (TSİ 10:00 itibarıyla) 7.250 TL’ye yükseldi.

1 metrekare konut artık 5 gram altın!

ALTINLA GELEN “SERVET” ETKİSİ

Son 3 haftanın zirvesine de yönelen gram altın, ocak ayında 7.811 TL ile rekor kırmıştı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasalarda “servet” etkisini de bir süredir gündemde tutuyor. Özellikle son dönemde konut fiyatı karşında gram altının alım gücü en yüksek seviyelere ulaştı. Bir başka deyişle gram altın bazında konut fiyatları tarihi dip seviyelere geldi.

1 metrekare, 2 gram! Konutta, altın bazında en ucuz iller

GRAM BAZINDA KONUT FİYATI

Endeksa verilerine göre son 5 yıllık dönemde, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı ve gram altın karşılığı şöyle gerçekleşiyor:

Dönem Ortalama m² Fiyatı (TL) Gram Altın Karşılığı 2022 Ocak 5.591 TL 7,27 gram 2023 Ocak 13.659 TL 11,72 gram 2024 Ocak 23.088 TL 11,22 gram 2025 Ocak 28.893 TL 8,97 gram 2026 Ocak 37.504 TL 5,51 gram 23 Şubat 2026* — 5,17 gram

23 Şubat işlemlerinde ise 7.250 TL baz alındığında, Ocak 2026 verisine göre metrekare konut fiyatı 5,17 grama kadar geriliyor.

1 metrekare, 2 gram! Konutta, altın bazında en ucuz iller

GRAM BAZINDA EN UCUZ İLLER

Ocak 2026’da Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı en düşük olan iller ve bu fiyatların gram bazında karşılığı ise şöyle gerçekleşiyor:

İl Ortalama m² Fiyatı (TL) Gram Karşılığı Kilis 16.955 TL 2,34 gr Hakkâri 19.982 TL 2,76 gr Osmaniye 20.256 TL 2,79 gr Malatya 20.258 TL 2,79 gr Kayseri 21.284 TL 2,94 gr Mardin 21.396 TL 2,95 gr Ağrı 21.409 TL 2,95 gr Kırıkkale 21.710 TL 2,99 gr Şanlıurfa 22.170 TL 3,06 gr Muş 22.410 TL 3,09 gr Siirt 22.507 TL 3,10 gr Adıyaman 22.546 TL 3,11 gr Elâzığ 23.427 TL 3,23 gr Kars 23.427 TL 3,23 gr Kırşehir 23.547 TL 3,25 gr

8 ŞEHİR, 3 GRAMIN ALTINDA

Kilis, metrekare fiyatı 2 gram sınırına kadar yaklaşan konut fiyatı ile, altın bazında da en ucuz ile olarak öne çıkıyor. Bu arada 2,34 gramlık metrekare satış fiyatı, ülke genelinde son yılların en düşük seviyelerine de işaret ediyor.

Kilis ile birlikte 8 şehirde fiyatlar, güncel verilere göre 3 gramın altında seyrediyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

İstanbul’da Ocak 2026’da 59 bin 179 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı dikkate alındığında, bu rakamın altın karşılığı yaklaşık 8,16 grama denk geldi.

Ankara’da 34 bin 758 TL’lik fiyata karşılık, metrekare altın tutarı 4,8 gram oldu.

İzmir ise 46 bin 109 TL konut fiyatı ve metrekare başına 6,36 gramlık denklem öne çıkıyor.

İl Ortalama m² Fiyatı (TL) Gram Karşılığı İstanbul 59.179 TL 8,16 gr Ankara 34.758 TL 4,8 gr İzmir 46.109 TL 6,36 gr

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Döviz zengini iller! Dikkat çeken İç Anadolu detayı

Haberle İlgili Daha Fazlası