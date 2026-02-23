Samsun'da Z.S. (31) ile annesi Ü.S.'nin (56) kiraladıkları iki konutta arama yapıldı. Anne oğul oldukları öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Z.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ü.S. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki adrese operasyon yapıldı.

230 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Z.S. (31) ile annesi Ü.S'nin (56) kiraladıkları iki konutta arama yaptı. Anne oğul oldukları öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adreslerden birinin uyuşturucu maddelerin depolanması amacıyla kullanıldığı, diğer adreste ise şüphelilerin birlikte ikamet ettiği tespit edildi.

OĞLU TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ü.S. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

