Hatay'da bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından 3 kilogram saç yumağı çıktı. "Trikobezoar" tanısı konan kız çocuğunun 6 Şubat depremlerinden bu yana bu alışkanlığı edindiği öğrenildi.

Hatay'da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, midesinden bağırsağına yayıldığı tespit edilen yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağının ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 4 yaşından beri kolunu hareket ettiremiyordu! Büyük sevinç yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bunaltı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne (HMKÜ) götürüldü.

3 KİLO SAÇ ÇIKARILDI

Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı kondu.

Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı.

Operasyonda midesinden yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.

Karnından 3 kilo saç yumağı çıktı! Sebebi göz yaşartıyor

"MİDE VE BAĞIRSAK ÇÜRÜMEDEN ÇIKARDIK"

HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktoru Çiğdem El, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi. Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu:

"Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden parmak bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı."

Karnından 3 kilo saç yumağı çıktı! Sebebi göz yaşartıyor

DEPREMDEN SONRA BAŞLAMIŞ

Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.

Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu, "Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim." dedi.

Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası