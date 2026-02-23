Almanya'nın Bavyera eyaletinde bağlı Bamberg şehrindeki Strullendorf kasabasında 52 yaşındaki Alman baba, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti.

Almanya'da aile katliamı yaşandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera eyaletinde bağlı Bamberg şehrinde yaşayan 52 yaşındaki Alman baba, eşini ve çocuklarını öldürdü.

BİR AİLE YOK OLDU

Strullendorf kasabasındaki dairesinde oturan kiracılarına ulaşamayan ve endişelenen ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayda, eve giden polis, kapısını kırarak girdiği dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri ile karşılaştı. Bamberg Savcılığı'nın ve polisin ilk tespitlerine göre; 52 yaşındaki Alman baba, önce 49 yaşındaki eşini sonra da 14 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Olaya başka bir kişinin karıştığına dair delil bulunmadığını ve aile babasının silahının ruhsatlı olduğunu belirten Bamberg Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası