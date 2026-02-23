Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin mülakat sonuçları belli oldu. Adaylar, mülakat sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM Bilişim Personel alımı mülakat süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilmişti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi kapsamında yürütülen süreçte, 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı için 12-16 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan mülakatların değerlendirmesi tamamlandı.



ÖSYM Bilişim Personel alımı mülakat sonuçları açıklandı

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, mülakat sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

