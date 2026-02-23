Türk edebiyatının öykü ve roman alanındaki güçlü kalemlerinden Necati Tosuner 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllara yayılan yazı serüveni boyunca bireyin iç dünyasını merkeze alan eserler kaleme alan Tosuner’in vefatı, edebiyat çevrelerinde derin bir üzüntü meydana getirdi. Vefat haberinin ardından ise birçok kişi ''Necati Tosuner kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?'' sorgulamaya başladı. İşte usta yazar Necati Tosuner'in hayatı...

NECATİ TOSUNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Yazar Necati Tosuner 18 Haziran 1944’te Ankara’da dünyaya geldi. Kayseri’nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı bir ailenin çocuğu olan Tosuner, kalabalık bir aile ortamında büyüdü.

Tosuner 4 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu omurgasında oluşan rahatsızlık nedeniyle hayatını edebiyata adadığı bir dönemin kapılarını araladı. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını sağlık sorunlarıyla mücadele ederek geçiren yazar, deneyimlerini ilerleyen yıllarda metinlerine yansıttı.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Tosuner, lise yıllarında yazmaya yöneldi. İstanbul’a giderek eğitimini burada sürdürdü ve bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. Çeşitli kurumlarda memuriyet ve yayıncılık deneyimi yaşayan yazar, 1970’li yıllarda Almanya’da da bulundu.

Daha sonra yayıncılık ve reklamcılık alanında çalışan Necati Tosuner 1990’lı yılların ortasında emekli oldu. Hayatının büyük bölümünü ise İstanbul’da geçirdi.

82 yaşında hayatını kaybeden usta yazarın ardında bıraktığı eserler ise tüm sevenlerine ve geleceğe miras kaldı.

NECATİ TOSUNER'İN KİTAPLARI VE ALDIĞI ÖDÜLLER

Öykü

Özgürlük Masalı (1965)

Çıkmazda (1969)

Kambur (1972)

Sisli (1977)

Necati Tosuner Sokağı (1983)

Çılgınsı (1990)

Kambur ve Öncesi (1994, bütün öyküleri, birinci cilt)

Sisli ve Sonrası (1996, bütün öyküleri, ikinci cilt)

Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi (1997)

Güneş Giderken (1998)

Kasırganın Gözü (2008)

Yakamoz Avına Çıkmak (2007)

Salgında Öyküler (2022)

Roman

Sancı... Sancı... (1977)

Yalnızlıktan Devren Kiralık (2000)

Bana Sen Söyle (2002)

Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! (2013)

Korkağın Türküsü (2014)

Çırpınışlar (2016)

Sen ve Kendin (2020)

Dur Bakalım Petek (2011)

Çocuk kitabı

Keleş Osman Evden Kaçıyor (1977)

Keleş Osman'ın Tarihle Başı Dertte (1977)

Dayım Balon Olmuş (1978)

Arda'nın Derdi Ne? (2011)

Oyun

Fareli Sokağın Kızı (1991)

Ödülleri

1978 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Sancı... Sancı...)

1997 Haldun Taner Öykü Ödülü ("Armağan")

1999 Sait Faik Hikâye Armağanı (Güneş Giderken)

2008 Attilâ İlhan Roman Ödülü (Kasırganın Gözü)

2011 Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Arda'nın Derdi Ne?)

2014 Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü (Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı!)

2023 - Yunus Nadi Ödülleri - Öykü Ödülü (Salgında Öyküler ile)



