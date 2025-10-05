Hanzade Özerten Urul kimdir, neden öldü? Yazar Hanzade Özerten Urul'un hayatı ve kariyeri

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, 45 yaşında hayatını kaybetti. "İtiraf" ve "Mordan Öte Kadınlar" isimli kitaplarıyla adından söz ettiren yazarın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Hanzade Özerten Urul kimdir, neden öldü? İşte Hanzade Özerten Urul hakkında merak edilenler.

HANZADE ÖZERTEN URUL KİMDİR?

Hanzade Özerten Urul, yazarlık ve iletişim danışmanlığı yapıyordu. Özellikle kültürel projeler, dijital iletişim ve içerik üretimi konularında çalışmalar yürütmüş, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak rol almıştı.

45 yaşında hayata gözlerini yuman Urul, İstanbul’da başladığı kariyerini Bodrum'da sürdürüyordu. Urul'un yazıları çeşitli dijital platformlar ve dergilerde yayımlanıyordu.

Ayrıca Hanzade Özerten Urul, "İtiraf" ve "Mordan Öte Kadınlar" adlı kitaplarıyla da tanınıyordu.

HANZADE ÖZERTEN URUL NEDEN ÖLDÜ?

Hanzade Özerten Urul, 24 Ocak 2025 tarihinde eşi 49 yaşındaki Emre Urul ile sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çifte ilk müdahale Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle özel bir hastaneye sevk edilen Hanzade Özerten Urul, yaklaşık 9 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Urul, 4 Ekim 2025 Pazar günü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, çiftin metil alkolü Ankara'dan temin ettiği belirlendi. 26 Ocak 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Z.A.D. ve M.T. adlı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hanzade Özerten Urul’un cenazesi 5 Ekim 2025 Pazar günü Bodrum’da düzenlenecek törenin ardından Bitez Mezarlığı’na defnedilecek.