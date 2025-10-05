Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yazar Hanzade Özerten Urul, 9 aydır metil alkol zehirlenmesinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkolün Ankara'dan temin edildiği öğrenilmiş, olayla ilgili ise 2 kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Hanzade Özerten Urul (45) ve eşi Emre Urul (49), metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti - 1. Resim

EŞİ 3 GÜN SONRA TABURCU OLMUŞTU

Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.

Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti - 2. Resim

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

