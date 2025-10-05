Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti
Bodrum'da yazar Hanzade Özerten Urul, 9 aydır metil alkol zehirlenmesinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkolün Ankara'dan temin edildiği öğrenilmiş, olayla ilgili ise 2 kişi tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz ocak ayında Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Hanzade Özerten Urul (45) ve eşi Emre Urul (49), metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EŞİ 3 GÜN SONRA TABURCU OLMUŞTU
Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
