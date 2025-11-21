BİM aktüel 21 kasım 2025: BİM'de bugün hangi ürünler var?
BİM Market, her hafta olduğu gibi 21 Kasım 2025 Cuma günü birbirinden cazip ve indirimli aktüel ürünlerle raflarda yerini aldı. Uygun ürünleri almak isteyen müşteriler, "BİM'de gelecek hafta ürünleri neler?" sorusunu araştırmaya başladı.
21 Kasım 2025 Cuma günü, Bim aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Birbirinden farklı ürünler bugün müşterilerin beğenisine sunuldu.
BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Bugün bim aktüel 21 Kasım 2025 kataloğu içerisinde; Çok Fonksiyonlu Elektronik Org 1.490 TL
BİM AKTÜEL 21 KASIM 2025 KATALOĞU
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
11 Dilim Radyatör 2.690 TL
Dikey Isıtıcı 1.850 TL
Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
Fanlı Isıtıcı 699 TL
Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 22.950 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.750 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kablosuz Kulaklık 499 TL
Hybrid Bluetooth &Wireless Mouse 149 TL
Nostaljik Radyo 849 TL
12 İnç Lcd Yazı Tahtası 199 TL
Şarj Edilebilir Damacana Pompası 129 TL
Çok Fonksiyonlu Elektronik Org 1.490 TL
3’lü Araba Seti 275 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL
Yataklı Puset 179 TL
Oyuncak Tombul Beşik 129 TL
Konuşan Cansu Bebek 299 TL
Barbie Öğretmen Bebek 599 TL
Oyuncak Pelüş Fil 499 TL
Düdüklü Tencere Seti ~3,5+ 7 L 1.199 TL
Porselen Yemek Takımı 1.490 TL
Kapaklı Saklama Kabı 269 TL
Kapaklı Baharat Seti ~12x11,5 cm 269 TL
Makarna Tabağı ~ 25,5 cm 89 TL
Kapaklı Kek Standı ~ 15x15x13 cm 399 TL
Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı ~190 cc 175 TL
Büyük Boy Valiz ~50x79x31 cm 875 TL
Orta Boy Valiz ~45x69x26 cm 755 TL
Küçük Boy Valiz ~38x58x23 cm 685 TL
Valiz Organizer Set 6’lı 99 TL
Valiz Etiketi 79 TL
Pasaport Kılıfı 129 TL
Çiçek Desenli Ev Botu Kadın 175 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın 209 TL
3 Katlı Işıklı Raf 649 TL
Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Hikaye Kitapları 45 TL
Tekerlekli Kitap 249 TL
Sticker Kitapları 59 TL
City Wood 399 TL
Kolaysa Bul Tahmin Etme 79 TL
Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 1.190 TL