BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim'de bugün neler var?
BİM, 12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu haftaki kampanya kapsamında teknoloji, ev aletleri, kişisel bakım ve mutfak ürünler uygun fiyatta satışa çıkıyor. Peki, Bim'de bugün neler var? İşte tüm ayrıntılar...
BİM’in 12 Eylül Cuma günü itibarıyla mağazalarında yer alan yeni aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.
BUGÜN BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Bugün BİM'e Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın, Fakir Türk Kahvesi Makinesi, Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı,Yüz Temizleme Fırçası, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi ve Şarjlı Kişisel Blender seti geldi.
BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Keysmart Semaver 1.990 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL
Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL
Yüz Temizleme Fırçası 49 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL
Şarjlı Kişisel Blender 549 TL
Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL
Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL
TCL 65" 4K HDR Google TV 29.900 TL
Lazer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 1.690 TL
Akrobat Masa Lambası 399 TL
Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL
Akım Korumalı Priz 399 TL
Casper Via X40 Cep Telefonu 8.490 TL
Voltme Şarj Data Kablosu Type-C Type C 2,0m 149 TL
Oyun Sahnesi 799 TL
5 Raflı Kitaplık 1.399 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL
Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz- Sil 289 TL
Favori Batik 139 TL
3'lü Dora 109 TL
Koltuk Örtüsü 159 TL
Pijama Alt 189 TL
Düz Dikişsiz Bone 49 TL
Flamlı Eşarp 85 TL
Penye Şal 85 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL
Okyanus Pratik Yumurtalık 109 TL
Okyanus Kare Kahvaltılık 149 TL
Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 99 TL
Okyanus Askılı Çöp Kovası 139 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
Sahan 799 TL
Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL
Tefal Simplicty Tava 699 TL
Tefal Manuel Rondo 649 TL