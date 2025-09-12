BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim'de bugün neler var?

BİM’in 12 Eylül Cuma günü itibarıyla mağazalarında yer alan yeni aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

BUGÜN BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bugün BİM'e Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın, Fakir Türk Kahvesi Makinesi, Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı,Yüz Temizleme Fırçası, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi ve Şarjlı Kişisel Blender seti geldi.

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Keysmart Semaver 1.990 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL

Yüz Temizleme Fırçası 49 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

Şarjlı Kişisel Blender 549 TL

Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL

Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL

TCL 65" 4K HDR Google TV 29.900 TL

Lazer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 1.690 TL

Akrobat Masa Lambası 399 TL

Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL

Akım Korumalı Priz 399 TL

Casper Via X40 Cep Telefonu 8.490 TL

Voltme Şarj Data Kablosu Type-C Type C 2,0m 149 TL

Oyun Sahnesi 799 TL

5 Raflı Kitaplık 1.399 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL

Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz- Sil 289 TL

Favori Batik 139 TL

3'lü Dora 109 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

Pijama Alt 189 TL

Düz Dikişsiz Bone 49 TL

Flamlı Eşarp 85 TL

Penye Şal 85 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL

Okyanus Pratik Yumurtalık 109 TL

Okyanus Kare Kahvaltılık 149 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 99 TL

Okyanus Askılı Çöp Kovası 139 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

Sahan 799 TL

Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

Tefal Simplicty Tava 699 TL

Tefal Manuel Rondo 649 TL