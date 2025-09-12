Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim'de bugün neler var?

BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim'de bugün neler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim&#039;de bugün neler var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM, 12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu haftaki kampanya kapsamında teknoloji, ev aletleri, kişisel bakım ve mutfak ürünler uygun fiyatta satışa çıkıyor. Peki, Bim'de bugün neler var? İşte tüm ayrıntılar...

BİM’in 12 Eylül Cuma günü itibarıyla mağazalarında yer alan yeni aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. 

BİM aktüel 12 eylül 2025: Bim'de bugün neler var? - 1. Resim

BUGÜN BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bugün BİM'e Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın, Fakir Türk Kahvesi Makinesi, Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı,Yüz Temizleme Fırçası, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi ve Şarjlı Kişisel Blender seti geldi.

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Keysmart Semaver 1.990 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL

Yüz Temizleme Fırçası 49 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

Şarjlı Kişisel Blender 549 TL

Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL

Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

TCL 65" 4K HDR Google TV 29.900 TL

Lazer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 1.690 TL

Akrobat Masa Lambası 399 TL

Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL

Akım Korumalı Priz 399 TL

Casper Via X40 Cep Telefonu 8.490 TL

Voltme Şarj Data Kablosu Type-C Type C 2,0m 149 TL

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

Oyun Sahnesi 799 TL

5 Raflı Kitaplık 1.399 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL

Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz- Sil 289 TL

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

Favori Batik 139 TL

3'lü Dora 109 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

Pijama Alt 189 TL

Düz Dikişsiz Bone 49 TL

Flamlı Eşarp 85 TL

Penye Şal 85 TL

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL

Okyanus Pratik Yumurtalık 109 TL

Okyanus Kare Kahvaltılık 149 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 99 TL

Okyanus Askılı Çöp Kovası 139 TL

BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025: Bu Hafta BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var BİMde Hangi Ürünler İndirimde

Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

Sahan 799 TL

Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

Tefal Simplicty Tava 699 TL

Tefal Manuel Rondo 649 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam! - HaberlerCedi Osman sakatlandı mı, Yunanistan maçında oynayacak mı? Türkiye-Yunanistan basketbol maçı bu akşam!Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli olduEğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak? 'Hazırlık ödeneği ne kadar' diye araştırılıyor - HaberlerEğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak?Kızılcık Şerbeti Asil kimdir, yeni oyuncular kimler? Yeni sezonda yeni isimler izleyici ile buluşuyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti Asil kimdir, yeni oyuncular kimler? Yeni sezonda yeni isimler izleyici ile buluşuyor!Narin'in babası öldü mü? Arif Güran ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerNarin'in babası öldü mü? Arif Güran ölüm haberiyle gündeme geldiDolar ne kadar, euro kaç para? 12 Eylül döviz fiyatlarında son durum - HaberlerDolar ne kadar, euro kaç para? 12 Eylül döviz fiyatlarında son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...