Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek!

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak netlik kazandı. Maç kadrosu muhtemel 11'de açıklanırken Fenerbahçe sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz’dan yoksun olarak sahaya çıkacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Gaziantep - Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli yayın kapsamında abonelik ile izlenebilecek.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya Gaziantep Kalyon Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında düdüğü Atilla Karaoğlan’a verdi. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.