Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek!

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek!
Gaziantep, Fenerbahçe, Süper Lig, Canlı Yayın, BeIN Sports, Atilla Karaoğlan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi canlı yayınlanacak belli oldu! Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında gözler Gaziantep’te oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe, deplasmanda bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak netlik kazandı. Maç kadrosu muhtemel 11'de açıklanırken Fenerbahçe sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz’dan yoksun olarak sahaya çıkacak.

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek! - 1. Resim

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Gaziantep - Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli yayın kapsamında abonelik ile izlenebilecek.

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek! - 2. Resim

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya Gaziantep Kalyon Stadyumu ev sahipliği yapacak. 

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek! - 3. Resim

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek! - 4. Resim

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında düdüğü Atilla Karaoğlan’a verdi. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Aşırı lüks'ten şikayet eden Fransız siyasetçiden dikkat çeken hareket! Röportaj öncesi 50 bin dolarlık saatini böyle sakladıİki ayrı gezi iki ölüm: Nepal'de Himalayalar'a tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Cihan Aydın oldu! - HaberlerSamsunspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Cihan Aydın oldu!Ben Onun Annesiyim Ayşe kimdir? Funda Eryiğit'in biyografisi - HaberlerBen Onun Annesiyim Ayşe kimdir? Funda Eryiğit'in biyografisiBen Onun Annesiyim Kemal kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve kariyeri - HaberlerBen Onun Annesiyim Kemal kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve kariyeriBen Onun Annesiyim hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile yeni dizi Ben Onun Annesiyim gündemde! - HaberlerBen Onun Annesiyim hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile yeni dizi Ben Onun Annesiyim gündemde!27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - Haberler27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldıBen Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...