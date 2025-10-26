Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştu

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta El Bilal Toure, oyun devam ederken soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç anlar yaşandı.

Siyah beyazlı takımda El Bilal Toure, maçın 16. dakikasında aldığı darbe sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.

Malili santrfor, dakikalar 20'yı gösterirken sahalara geri dönerken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yayıncı kuruluşun muhabiri, El Bilal Toure'nin kasığına gelen top sonrası teknik heyetin onayıyla soyunma odasına gittiğini açıkladı.

El Bilal Toure, yaklaşık 4 dakika sonra geri dönerek tekrar maça dahil oldu.

