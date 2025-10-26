Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki: Hesap verecek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve mücadelesinde iki puan bırakan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın protesto edildi.
YALÇIN YÖNETİMİNDE 5 MAÇTA KAYIP
Ole Gunnar Solskjaer'den sonra göreve gelen Sergen Yalçın yönetimindeki 5 maçta puan kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar, Kasımpaşa beraberliği sonrası tepki gösterdi.
"ŞAMPİYONLUK GİTTİ, AFERİN ÇOCUKLAR"
Siyah beyazlı taraftarlar, takımı tribüne çağırdı ve "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar" tezahüratını yaptı.
ORKUN TRİBÜNLERE GİTTİ
Maçın ardından Sergen Yalçın'ı tribünlere çağıran taraftarlara Orkun Kökçü karşılık verdi ve tribünlere giderek bir süre taraftarlarla konuştu.
"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK"
Beşiktaşlı taraftarlar, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek "Sergen gelecek, hesap verecek" tezahüratları yaptı.
