Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki: Hesap verecek

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki: Hesap verecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın&#039;a büyük tepki: Hesap verecek
Beşiktaş, Süper Lig, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. 

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve mücadelesinde iki puan bırakan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın protesto edildi.

YALÇIN YÖNETİMİNDE 5 MAÇTA KAYIP

Ole Gunnar Solskjaer'den sonra göreve gelen Sergen Yalçın yönetimindeki 5 maçta puan kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar, Kasımpaşa beraberliği sonrası tepki gösterdi. 

"ŞAMPİYONLUK GİTTİ, AFERİN ÇOCUKLAR"

Siyah beyazlı taraftarlar, takımı tribüne çağırdı ve "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar" tezahüratını yaptı.

ORKUN TRİBÜNLERE GİTTİ

Maçın ardından Sergen Yalçın'ı tribünlere çağıran taraftarlara Orkun Kökçü karşılık verdi ve tribünlere giderek bir süre taraftarlarla konuştu. 

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK"

Beşiktaşlı taraftarlar, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek "Sergen gelecek, hesap verecek" tezahüratları yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk'tan Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe örneği - SporOkan Buruk'tan Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe örneğiFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Galatasaray'a ilk salvo - SporSadettin Saran'dan Galatasaray'a ilk salvoKasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştu - SporKasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştuVictor Osimhen'den tepkilere olay cevap: Ağlayabilirler - SporVictor Osimhen'den tepkilere olay cevap: AğlayabilirlerBeşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi yaralı - SporBeşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi yaralıGöztepe'den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film - SporGöztepe'den Galatasaray isyanı: Her sene aynı film
Sonraki Haber Yükleniyor...