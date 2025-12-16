İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesinde hava trafiği için hayati öneme sahip olan ikaz lambaları çalışmıyor. Havada çekilen görüntülerde adeta karanlığa gömülen kulenin hiçbir aydınlatmasının çalışmadığı dikkat çekiyor. 2017 yılında meydana gelen kazada, kuleye çarpan helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 230 metre uzunluğundaki televizyon kulesinde, özellikle sisli havalarda ve gece vakitlerinde hava trafiği için hayati öneme sahip ikaz lambalarının çalışmadığı görüntülendi.

2023 yılı ağustos ayında Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından 249 milyon 395 bin 434 liraya satışa çıkarılan kulenin şu anki akıbeti bilinmiyor.

"İKAZ IŞIĞI OLMASI LAZIM, BURADA BİR RİSK OLUŞTURUYOR"

Yanmayan ikaz lambalarının risk oluşturduğunu ifade eden bir vatandaş, "En azından bir uyarı ışığı bir kırmızı ışık olması lazım. Sonuç olarak yüksekte bir yerde. Helikopterlerde geçiyor, uçaklarda geçiyor bir ikaz ışığı olması lazım. Sonuçta burada bir risk oluşturuyor" dedi.

Büyükçekmece Televizyon Kulesi

"SABAH OLSUN, AKŞAM OLSUN BİR AYDINLATMA YOK"

İkaz lambaları çalışmayan kuleyle ilgili konuşan çevre sakini Erdinç Avcı, "Ben de her sabah buradan geçen bir vatandaşım. Sisli havalarda, sabah olsun akşam olsun bir aydınlatma yok. Burada olumsuz bir kaza yaşanmıştı. İnşallah aydınlatırlar, bekliyoruz." diye konuştu.

"İKAZ LAMBALARI ÇALIŞMIYOR"

2017 yılında yaşanan helikopter kazasını da hatırlatan Levent Erol isimli vatandaş, "Yaklaşık 10 kilometre ileride bahçıvandım. Haberlerde görmüştüm helikopter kazasını. İkaz lambaları çalışmıyor. Bununla ilgili de bir önlem alınmıyor." şeklinde konuştu.

2017'DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İkaz lambalarının çalışmaması alçak irtifada uçan hava araçları için risk oluştururken, 2017 yılında Esenyurt'ta bir fabrikadan havalanan helikopterin kuleye çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

