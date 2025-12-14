Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve KKTC’nin Ada üzerindeki haklarını yok sayan açıklamalarının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Paris’te kritik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Fransız askerlerine Ada’da tam yetki tanındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Paris’te bir araya geldi. Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından iki lider, KKTC ve Türkiye’nin Ada üzerindeki haklarını yok sayan sözde "stratejik ortaklık anlaşmasına" imza attı.

Söz konusu anlaşma; savunma, ekonomi, kültürel iş birliği, inovasyon ve eğitim alanlarını kapsıyor. Metinde, Avrupa ve uluslararası konularda koordinasyonun güçlendirilmesi vurgusu dikkat çekti.

Elysee Sarayı’ndan paylaşılan bilgilere göre görüşmede, 2026 yılının ilk yarısında GKRY’nin üstleneceği AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri ele alındı. Ukrayna’daki savaş ve Avrupa güvenliği de masadaki başlıklar arasında yer aldı.

Macron Türkiye’yi tehdit ederek Rumlarla anlaşma imzaladı! Askerlere “tam yetki” verildi

FRANSA GÜNEY KIBRIS’TA KALICI OLUYOR

Anlaşmanın en dikkat çeken yönü askeri başlıklar oldu. Rum basınında yer alan bilgilere göre Fransa, Güney Kıbrıs’ta kalıcı askeri varlık elde ediyor. Mari Askeri Deniz Üssü’nün modernize edilerek Fransız ordusunun kullanımına açılması gündemde bulunuyor. Limanlar ve havaalanlarının da Fransız askeri unsurlarına tahsis edilmesi planlanıyor.

FRANSIZ ASKERLERİNE TAM HAREKET SERBESTİSİ

Anlaşma kapsamında Fransız askerlerine Güney Kıbrıs topraklarında tam hareket serbestisi tanındı. Savaş uçakları, gemiler ve kara unsurlarının “tahliye” gerekçesiyle Ada’ya konuşlanmasının önü açıldı. Rum yönetiminin bu faaliyetlere herhangi bir sınırlama getirmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

MACRON’DAN AÇIK MESAJ: EGE VE DOĞU AKDENİZ

Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’ndaki konuşmasında Yunanistan ve GKRY’ye destek mesajı verdi. Macron, “Müttefiklerimizin toprak egemenliği tehdit edildiğinde tereddütsüz olunmalı” sözleriyle Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’yi hedef alan bir çizgi izledi.

ENERJİ VE DENİZ YETKİ ALANLARI DETAYI

Fransız enerji şirketi Total’in, GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede faaliyet göstermesi de anlaşmanın arka planında yer aldı. Doğu Akdeniz’deki enerji denklemi yeniden gündeme taşındı.

RUM BASININDAN BİLE İTİRAF

Rum medyasında çıkan haberlerde, imzalanan anlaşmanın GKRY’yi bölgesel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği ifade edildi. Daha önce “geçiş noktası” söylemiyle sunulan askeri varlığın, bu anlaşmayla kalıcı bir yapıya dönüştüğü kayda geçti.

RUM ORDUSUNDA FRANSIZ SİLAHLANMASI HIZLANDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ordu yapılanmasında dikkat çeken bir askeri genişleme süreci başlatıldı. Rum Ulusal Muhafızları, yeni Fransız yapımı zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve ikinci bir savaş gemisi alımı için hazırlık yaptı.

FRANSIZ TANKLARI VE İHA’LAR GÜNDEMDE

Rum Savunma Bakanlığı ile Ulusal Muhafız Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa Birliği destekli SAFE programı kapsamında ordu envanterinin yenilenmesi için kapsamlı bir liste oluşturdu. Bu kapsamda tüm birliklerin sabit kanatlı insansız hava araçları ve quadcopter tipi dronlarla donatılması planlandı. Topçu birlikleri için Kıbrıs merkezli şirketlerden insansız hava araçları alındı.

DONANMAYA İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİ PLANI

Rum Donanması, gözetleme ve istihbarat amaçlı insansız yüzey gemileri satın almayı hedefliyor. Ayrıca Münhasır Ekonomik Bölge içinde uzun süreli devriye görevleri için ikinci bir açık deniz devriye gemisi alımı gündeme geldi. Daha önce tek bir gemiyle sürdürülen faaliyetlerin genişletilmesi amaçlandı.

FRANSIZ ZIRHLI ARAÇLARI ÖNE ÇIKTI

Mevcut zırhlı personel taşıyıcıların eski olması nedeniyle Fransız savunma sanayisinden yeni tekerlekli zırhlı araçların alınması talep edilmekte. Özellikle araçların ağır silahlarla donatılması ve piyade savaş aracı özelliklerine sahip olması hedeflendi. Listede Fransız firmalarına ait iki farklı seçenek yer aldı.

AB’DEN ASKERİ ÜS MODERNİZASYONUNA RET

Avrupa Komisyonu, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün modernizasyonu için yapılan finansman talebini reddetti. Komisyon, projelerin SAFE kriterlerini karşılamadığı kararını verdi. Bu gelişme Rum Savunma Bakanlığı’nı yeni silah sistemleri taleplerine yöneltti.

