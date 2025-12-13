Kaydet

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarafların anlaştığına dair açıklamasına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalar 6. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Trump'ın açıklamasından saatler sonra Tayland ordusu, F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya'nın iç kesimlerini vururken, Kamboçya ise sınır hattına BM-21 roketleriyle karşılık verdi. Tayland Başbakanı "tehditler bitene kadar" operasyonların süreceğini belirtirken, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı ise 700 bini aştı.

