Gazze’de ateşkese rağmen düzenlenen İsrail hava saldırısında bir araç hedef alındı. IDF, saldırıda Hamas’ın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıklarken, Filistinli kaynaklar en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Gazze kentinin batısında seyir halindeki bir aracın İsrail tarafından hedef alındığını aktardı. Düzenlenen saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İSRAİL'DEN 'RAAD SAAD ÖLDÜ' İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’ın düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Taraflardan gelen açıklamalar, saldırının sonuçlarına ilişkin farklı bilgiler içeriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası