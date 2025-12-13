İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Hamas'ın üst düzey komutanına suikast
Gazze’de ateşkese rağmen düzenlenen İsrail hava saldırısında bir araç hedef alındı. IDF, saldırıda Hamas’ın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıklarken, Filistinli kaynaklar en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarını sürdürürken, Gazze’de bir araca düzenlenen saldırıda Filistinli kaynaklara göre en az üç kişi hayatını kaybetti; İsrail ise Hamas’ın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
- İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarına devam ediyor.
- Gazze kentinin batısında seyir halindeki bir araç İsrail tarafından hedef alındı.
- Filistinli kaynaklara göre saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti.
- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’ın operasyonla etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
- Saldırının sonuçlarına ilişkin taraflardan farklı bilgiler geliyor.
İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Gazze kentinin batısında seyir halindeki bir aracın İsrail tarafından hedef alındığını aktardı. Düzenlenen saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İSRAİL'DEN 'RAAD SAAD ÖLDÜ' İDDİASI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’ın düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
Taraflardan gelen açıklamalar, saldırının sonuçlarına ilişkin farklı bilgiler içeriyor.
