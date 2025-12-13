İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Depoya baskın yapıldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda atların kesildiği iddiası üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli E.B, ifadesinde kendisinin de kaldığı depoda G.G’nin 3 atı kestiğini beyan etti.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bir depoya baskın yaptı.
- Şüpheli E.B iddia edildiği gibi depoda et kestiğini kabul etmedi
- Olayla ilgili bir diğer şüpheli, G.G de gözaltına alındı.
- G.G’nin hayvan hırsızlığı, evden ve açıktan hırsızlık ile kasten yaralama suçlarından kayıtlı olduğu tespit edildi.
Ataşehir'de, bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.
Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.
3 AT KESİLDİ İDDİASI
Şüpheli E.B’nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G’nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Emniyete getirilen şüpheli G.G’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra “evden ve açıktan hırsızlık” ile “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.