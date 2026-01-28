Kanal D’nin yeni sezon için ekrana getirdiği yarışma programı Beyaz’la Joker, yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde isteneni karşılamadı. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, yüksek ödülüne rağmen beklenen başarıyı yakalayamadı.

Yıllar sonra Kanal D ekranlarına dönen Beyazıt Öztürk, 3 milyon TL’lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma programıyla izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefledi. Ancak yayınlanan bölümlerin ardından elde edilen reyting sonuçlarının kanal yönetimini memnun etmediği ortaya çıktı. Program kulislerinde yaşanan gelişmeler, yapım ekibinde kriz yaşandığı iddialarını da beraberinde getirdi.

“PROGRAMLA İLİŞKİM KALMAMIŞTIR”

Öte yandan reyting performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci’nin görevine son verildi. Yaşanan gelişme sonrası Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla programla ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Demirci paylaşımında, “An itibarıyla Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor” ifadelerine yer verdi.

Programın ilerleyen bölümlerinde yaşanan ayrılığın yayına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

