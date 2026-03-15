İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin önleyici füze stoklarında “ciddi azalma” yaşandığını ABD’ye bildirdiğini yazdı. Washington kaynakları durumun beklenen bir gelişme olduğunu belirtirken, İsrail’in açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu ifade edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi.

Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.

TEL AVİV ÇÖZÜM ARIYOR

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

