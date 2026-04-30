Kaydet

Sivas'ın yüksek rakımlı bir köyünde yaşayan Uğur Çağlar isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kedi ve dev Kangal köpeklerinin dostluğu görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Küçüklüğünden beri birlikte büyüdüğü dev köpeklerden zerre kadar korkmayan cesur kedinin, Kangalların yanına gidip onlarla temas kurduğu ve oyunlar oynadığı o sımsıcak anlar izleyenlerin içini ısıttı. Doğanın ezber bozan bu muhteşem dostluk manzarası video haberimizde.

Haberle İlgili Daha Fazlası